港人偷渡避疫！2男到湖南後確診　害當地居民「足不出戶」被罵爆

▲大批民眾在深圳灣「闖關」 。（圖／翻攝自小紅書）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港第五波新冠疫情失控，不少市民逃到大陸避疫，甚至陸續出現「偷渡」播毒的亂象。其中2名偷渡者到湖南郴州後確診，導致當地學校延期開學、酒吧等密閉場所暫停開放。目前，該2名男子已被立案調查。

綜合陸媒報導，香港近期出現「偷渡到大陸」避疫的現象，光是14日當天就有15人涉嫌偷渡至珠海後再赴各地，導致疫情於大陸擴散。

當中，湖南郴州有2名偷渡者確診。據郴州早前通報，當天凌晨4時，肖某、鄧某康通過非法途徑從香港入境廣東省珠海市斗門區，後利用提前準備的車輛和手機經高速公路進入郴州。

▲郴州北湖區的封控區內市民要做到「足不出戶」。（圖／視覺中國）

通報指，他們自駕到郴州市第一人民醫院南院接受核酸檢測，又在北湖區駱仙路食品加工城茶油豬腦殼盒飯店及附近健國副食品店分別購買飯盒和香菸，兩人曾入住北湖區南嶺大道金地酒店。

當地政府隨即將郴州北湖區相關區域劃定為封控區、管控區和防範區範圍。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，區域內人員管控14天，前3天每天一次核酸檢測，之後根據評估確定頻次。

另外，北湖區宣佈暫停公眾聚集性活動，不可舉辦體育比賽活動、演唱會等；電影院、棋牌室、網吧、KTV等密閉場所暫停開放；中小學校和幼兒園春季學期延期開學等。

此事在微博引發熱議，不少網友表示「嚴辦」、「牢飯吃定了，跑不了」、「幾十年前逃港，現在逃陸」、「希望晚點通關，太恐怖了」。

目前，該2名偷渡者因涉嫌妨害傳染病防治罪等罪名，已被公安機關立案偵查。案件正在進一步偵辦中。為了打擊偷渡行為，近日廣東、湖南、福建多地發佈「偷渡線索舉報獎勵的通告」，獎勵程度各不相同，每條線索獎勵金額在5000元到50萬元不等（人民幣，約新台幣2.2萬元至220萬元）。