3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時段曝

▲周末氣溫將下探10度。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

受東北風影響，中央氣象局17日對基隆市、台北市、新北市發布「大雨特報」，今晚至明（18日）日大台北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。另外，周六（19日）強烈大陸冷氣團南下，預估影響到下周一（21日），屆時各地感受寒冷，低溫大多落在10到12度之間，尤其在中部以北沿海空曠地區會再下探1、2度。

氣象局指出，18日受到華南雲雨區東移影響，各地水氣又比17日更多，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，南部平地偶爾也會有些零星飄雨出現；溫度方面，夜晚至清晨各地低溫普遍來到15到17度之間，白天高溫上，北台灣預測落在19到21度左右，整天感受較為涼冷，其他地方大約在23、24度附近，感受上較舒適溫暖，但仍有些許日夜溫差。

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▲氣象局發布3縣市大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，周六強烈大陸冷氣團南下，下周日、下周一（20日、21日）強烈大陸冷氣團影響，這3天各地天氣較冷，最冷的時間落在周日晚間到周一清晨，各地低溫大多落在10到12度之間，尤其在中部以北沿海空曠地區會在下探1、2度，白天各地也可以感受到顯著的降溫；同時持續受華南雲雨區影響，天氣又濕又冷，全台都有降雨的可能，特別在中部以北跟東半部雨勢會更明顯一點。

到了下周二、下周三（22日、23日）冷空氣開始稍微減弱，氣溫稍回升；雖然還是受華南雲雨區東移影響，但比起周末到下周一稍微緩和，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。而下周四（24日）水氣會再逐漸減少，雨區縮到僅迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲周日晚上為冷空氣最強的時段。（圖／氣象局）

氣象局提醒，25日至27日天氣仍偏涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。另外，未來一周溫度皆偏低，若與水氣條件配合，周六至下周一北部2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。

▼18日降雨範圍逐漸擴大。（圖／氣象局）

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