丟丟妹父親經營賭場遭搶千萬　檢警過濾監視器已掌握嫌犯身分　

▲丟丟妹與丟爸。（圖／翻攝自丟丟妹臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）日前一度宣布無限期停播引發熱議，而網友在「靠北直播主」社團爆料，指她停播的真正原因，其實是他爸爸經營賭場遭人持槍搶劫，搜刮走了上千萬現金」，警方今天出面證實，日前組成專案小組，並且已經鎖定犯嫌，全力追緝犯嫌當中。

經查，此案件發生在2月4日大年初四，丟爸「福哥海產」遭人持槍賭場劫近千萬元，引起警方高度重視，立即主動介入調查，賭資恐怕也不到百萬元，丟爸也沒報案，至於是否如外傳私設賭場，丟爸與搶匪是否認識、是否有其他人涉案，還是有其他糾紛，警方正進一步調查中。

▲網友爆料丟丟妹停播原因。（圖／翻攝自臉書）

檢方對此也指出，全案檢警已經組成專案小組在偵辦中，並依據路口監視器沿線追查，目前已經鎖定犯嫌，全案很快便可以水落石出。

福哥海產店在伸港小鎮生意超好，12日開工上班，員工低調表示，昨天下午才知道丟爸被搶錢，這幾天也沒有聽到丟爸有談及此事，但丟爸的事情，他們也不敢多問。

丟丟妹是小S《小姐不熙娣》節目固定班底，率性又海派的說話風格，除了在網路上累積高人氣，也吸引許多藝人現身她的直播間爭取曝光，因人紅是非多，遭到黑粉惡意攻擊，日前自爆無限期停播引起討論，後來又被爆料是因為父親過年開賭場被搶千萬導致，另外也有網友爆料，其實丟丟妹停播原因只是要「移倉」，時間也只是兩週而已，恐怕與丟爸被搶一案無關。