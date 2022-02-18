美駐俄副館長遭驅逐！　國務院控：俄方無端挑釁升級情勢

▲美國駐莫斯科大使館副館長高曼遭俄方無預警驅逐出境。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國駐莫斯科大使館副館長高曼（Bart Gorman）遭俄方無預警驅逐出境，美方表示，俄羅斯的舉動是無端挑釁，完全是在升級緊張局勢，華府正在準備做出相對回應。

美國國務院高級官員向CNN透露，高曼是在幾星期前遭俄羅斯驅逐，當時俄方要求他在兩個星期內離境，現在他也已經平安返抵美國；高曼是美駐俄使館中，權力僅次於大使的第二號人物。美國務院發言人17日也證實，俄方確實無緣無故驅逐高曼，「我們認為這是個逐步升級情勢的舉動，美方正在考慮我們的回應。」

Surfacing old news was part of today’s communication SNAFU: "US Deputy Chief of Mission in Moscow Bart Gorman, who is second only to the ambassador at the embassy, was expelled by Russia earlier this year and given two weeks to depart the country"https://t.co/0Hpjdu2yWI — Jorge A. Caballero, MD (@DataDrivenMD) February 17, 2022

近年來，莫斯科不斷迫使美國縮小在俄羅斯的外交足跡，國務院發言人指出，高曼持有效簽證駐俄羅斯的時間不到3年，原訂的駐外時間尚未結束，「我們呼籲俄羅斯停止毫無根據地驅逐美國外交官和工作人員。」

目前尚不清楚為何此消息遲至本周才公布，俄羅斯外交部在聲明中指出，驅逐高曼的決定是「嚴厲回應」一名俄駐華盛頓大使館人員遭驅逐的行為。不過，俄方尚未說出被驅逐外交人員的姓名，也未透露他是何時離開美國。

白宮17日回應國務院評估，並表示俄羅斯的舉動是無端挑釁，完全是在升級緊張局勢。白宮首席副新聞長尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，「現在比以往任何時候更重要的是，我們兩國必須駐有必要的外交人員，以促進兩國溝通。」

去年4月15日，美國總統拜登簽署制裁俄羅斯的行政命令後，高曼於4月21日被召喚至俄羅斯外交部接獲照會，美國駐俄羅斯大使館有10人被列為不受歡迎人物。這10人被下令在5月21日結束前離開俄羅斯。

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