美駐俄副館長遭驅逐！　國務院控：俄方無端挑釁升級情勢

▲美國駐莫斯科大使館副館長高曼遭俄方無預警驅逐出境。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國駐莫斯科大使館副館長高曼(Bart Gorman)遭俄方無預警驅逐出境,美方表示,俄羅斯的舉動是無端挑釁,完全是在升級緊張局勢,華府正在準備做出相對回應。

美國國務院高級官員向CNN透露,高曼是在幾星期前遭俄羅斯驅逐,當時俄方要求他在兩個星期內離境,現在他也已經平安返抵美國;高曼是美駐俄使館中,權力僅次於大使的第二號人物。美國務院發言人17日也證實,俄方確實無緣無故驅逐高曼,「我們認為這是個逐步升級情勢的舉動,美方正在考慮我們的回應。」

Surfacing old news was part of today’s communication SNAFU: "US Deputy Chief of Mission in Moscow Bart Gorman, who is second only to the ambassador at the embassy, was expelled by Russia earlier this year and given two weeks to depart the country"https://t.co/0Hpjdu2yWI