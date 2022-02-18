快訊／丟丟妹爸上火線「關鍵4點還原真相」！怒喊：要告靠北直播主

記者唐詠絮／彰化報導

直播拍賣主丟丟妹（李明珊）日前一度宣布無限期停播引發熱議，而網友在「靠北直播主」社團爆料，指她停播的真正原因，其實是爸爸經營的賭場遭人持槍搶劫，搜刮走了上千萬現金。對此，丟爸強調一切都是誤會，並主要說了4點說明，沒有開賭場、被搶的是弟弟家、弟弟當天是跟家人打麻將、沒有被搶千萬。同時他也痛批，網友在「靠北直播主」亂寫會害死人。

▲▼丟丟爸。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，案發當時，是2月4日深夜約11點左右，當時丟爸人在2樓休息，隔壁的弟弟家人因為過年，當時正好有一名廠商拿著30萬前往弟弟家要交貨款，正好家中玩麻將娛樂，突然有2名蒙面男子駕駛無車牌的車進入，分持長短槍行搶，金額不多約數萬元，

丟爸表示，「我沒有開賭場，被搶的是我弟弟家，我弟弟當天也只是家庭聚會打麻將，結果歹徒誤打誤撞闖進來，我根本也沒有千萬可以被搶，實際金額我現在不能說，跟我沒有關係，我有一間宮廟，朋友會來拜春，完全不像外界說有開賭場。」

丟爸表示，「這『靠北直播主』要把文章放上網，你來龍去脈都要知道啊，都不知道就這樣寫，我有做我就認啊，啊我就沒有，你寫那文章會害死人，我如果知道是誰，我一定告他。」