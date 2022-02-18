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龜王是他！跨海澎湖連擲五聖筊　抱走400兩黃金龜市價2500萬元

記者陳洋／澎湖報導

澎湖一年一度的元宵節慶典昨天深夜11點10分劃下句點，重達390兩的大黃金龜得主也宣告出爐，是由來自台北、在澳門經營博弈事業的業者張躍懷以「5相1陰，明年加15兩」心願歸還乞得黃金龜，還外加10兩金條，羨煞眾人。

上元玩三天的澎湖元宵慶典在昨夜落幕，全澎湖各大小廟與都有相應的博杯乞烏龜儀式，但除了傳統的肪片龜、米包龜，就以山水上帝廟的390重黃金龜最受矚目，連日來吸引不少民眾前往一睹金龜光彩。

▲▼ 澎湖元宵劃下句點 最重黃金龜得主出爐。（圖／記者陳韋男攝）

▲390兩黃金龜王光金價就值2500萬元。（圖／記者陳洋攝）

經過三天的博杯競爭，黃金龜最後由台北經營娛樂業的業者張躍懷以5相1陰，明年加15兩心願歸還乞得，由於有要事昨天中午先行搭機返回台北，他的好朋友也是上帝廟爐主的馬公市副主席陳永澎說，張是第一次到澎湖訪友，聽說山水上帝廟的大黃金龜很靈驗，所以特別來試試，沒想到能和大黃金龜結綠

▲▼ 澎湖元宵劃下句點 最重黃金龜得主出爐。（圖／記者陳韋男攝）
▲山水上帝廟供乞求的黃金龜一字排開。（圖／記者陳洋攝）

陳永澎說，張躍懷先生本身在澳門經營娛樂業，但因疫情回到台灣，整個事業都停滯了兩年，他希望乞到大黃金龜能保佑一家平安，也能讓他的事業回春起色。

▲▼ 澎湖元宵劃下句點 最重黃金龜得主出爐。（圖／記者陳韋男攝）

▲昨深夜11時，山水上帝廟仍擠滿PK擲筊乞金龜的人潮 。（圖／記者陳洋攝）


澎湖的元宵乞龜習俗，今年受到疫情影響，規模較往年縮小，但對重視元宵更甚於農曆年的澎湖人來說，利用三天假期往各廟宇走走，摸摸烏龜、看看熱鬧，祈求神明早日讓疫情散去，大家都能回到正常的生活步調。

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