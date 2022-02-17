桃園偵查佐40歲癌逝遺留妻與2幼子　同仁集資募款幫過難關

▲桃園市蘆竹警分局林姓偵查佐2月5日鼻咽癌辭世，家中頓失經濟來源，桃園景福官與欣桃天然氣公司金捐款10萬元，同仁也發起募款，希望幫忙遺孀度過難關。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局蘆竹警分局偵查隊林姓偵查佐，2月5日因鼻咽癌辭世，遺留妻子與2名幼子，由於林是家中經濟支柱，驟逝後家中陷入困境，桃園景福官管委會、欣桃天然氣公司獲悉後17日各捐贈10萬元，希望拋磚引玉。蘆竹警分局同仁也發起募款，希望幫忙遺孀與幼子度過難關。

蘆竹警方指出，40歲的林姓偵查佐去年4月間出現症狀，經醫院檢查後發現罹患鼻咽癌因而住院治療，妻子為照顧他也辭去工作，林員經過長期療養後病況未見好轉，今年2月5日不敵病魔而辭世。

▲桃園市蘆竹警分局林姓偵查佐2月5日鼻咽癌辭世，家中掛滿家人照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據其遺孀透露，家中還有房貸、小孩學費等基本開銷，每月需3萬元左右，林生前對她與2名幼子非常疼愛，家中滿滿是妻子與小孩照片。蘆竹警分局同仁主動發起募款樂捐，希望幫忙遺孀度過難關；桃園景福宮管委會主委簡征潭與欣桃天然氣公司總經理簡士善今天下午到靈堂捻香致意，分別致贈10萬元給眷屬藉此發揮拋磚引玉之效。

▲桃園市蘆竹警分局林姓偵查佐2月5日鼻咽癌辭世，生前常抱著幼子合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方表示，林姓偵查佐為95年特考班，2007年畢業後分發到桃園市警局服務，後來轉到蘆竹警分局偵查隊擔任刑事偵查工作，服務期間非常兢兢業業，屢屢破獲重大刑案，深受長官、同仁讚許。

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