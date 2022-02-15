林崑海癌逝！傳蔡英文、蘇貞昌到場弔唁　市警局長親勘動線

記者吳世龍、陳羿妏／高雄報導

民進黨「湧言會」精神領袖、三立電視董事長林崑海因罹患鼻咽癌辭世，享壽70歲，遺體送往高雄市立殯儀館旁的靜思園會館18號廳。上午高雄民進黨議會總召鄭光峰、立委賴瑞隆、年代電視台董事長練台生以及高雄市警察局長黃明昭等人皆赴靈堂致哀。此外，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今晚南下參加台灣燈會點燈，外傳下午可能會先前往弔唁。

▲林崑海癌逝，靈堂設置於高雄市立殯儀館旁的靜思園會館18號廳。（圖／記者吳世龍攝，下同）

三立電視今發出聲明證實，林崑海昨（14日）晚間10時28分病逝於高雄榮總，享壽70歲；家屬、子孫都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。

▲年代電視台董事長練台生。

▲立委賴瑞隆到場。

林崑海豎靈於高雄市立殯儀館旁的靜思園會館18號廳，今上午高雄民進黨議會總召鄭光峰、立委賴瑞隆、年代電視台董事長練台生以及高雄市警察局長黃明昭等人到場前來致哀。

▲高雄民進黨議會總召鄭光峰。

高雄民進黨議會總召鄭光峰受訪時簡短表示，純粹到場致意，今天凌晨就接獲消息。另外，高雄市警察局長黃明昭表示，他是前來勘查動線，下午會有「長官」前來，但未透露是哪位長官。

由於總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今晚預計南下，參加2022台灣燈會中央主燈開幕典禮，加上警察提前勘景，傳出2人可能會先至靈堂弔唁。

▼高雄市警察局長黃明昭。

▼桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁以及行政院長蘇貞昌花籃。