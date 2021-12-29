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被控募款帳目不清　瑞莎經紀人預告「要公布資料」：在整理了

▲▼瑞莎。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

▲瑞莎的經紀人表示，目前正在整理資料，後續將公布帳目。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

記者柯振中／綜合報導

瑞莎被選手家長踢爆斂財，接到30萬元的商演，卻只有給3名選手總共5萬元，也沒有公布協會帳目，消息曝光後風向一面倒，全數力挺瑞莎。對此，經紀人艾瑞克也出面表示，已經在整理資料，完畢後將公布。

瑞莎被家長指控，雖然對外宣稱「無償教學」，但請外籍教練來台，以及出國培訓，費用全要家長支付，選手根本淪為宣傳光環的工具，透過協會募款千萬元，卻也沒有讓人看見資金流向。

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還有家長進一步指控，瑞莎接到30萬元的商演，3名選手上場表演，事後卻只拿到5萬元，等於一個人只能分1萬6,000多元，還有25萬款項下落不明，瑞莎以「在選手有需要時，用在選手身上」的理由告知，卻沒有出具任何協會帳目，懷疑動機不單純。

▼瑞莎的經紀人表示，整理完畢後將公布資料。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

▲瑞莎發文。（圖／翻攝自瑞莎臉書）

不過，家長的爆料曝光，遭到網路一面倒撻伐，網紅「潔哥」李秉潔表示，瑞莎隨便接個代言，費用可能就高出好幾倍，家長貪得無厭、沒見過世面，給孩子留下最糟糕的身教。

粉專「我是崴爺」也說明，先前曾替廠商找來啦啦隊選手，整團報價只有2萬元，家長身為外行人，不懂價碼，可以自己接看看商演，瑞莎撥出了5萬元給選手，已經遠超行情，還被質疑「斂財」，令人感到十分可笑。對於近期的風風雨雨，經紀人艾瑞克則說明，已經在整理資料，等到整理完畢後，會對外公佈。

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