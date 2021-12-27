台灣高鐵11年募1.48億、助2.7萬弱勢生　2022傳愛計畫元旦開跑

▲台灣高鐵2022「高速傳愛 助學計畫」預計自明年元月一日至3月2日啟動。（圖／台灣高鐵提供）

記者許維寧／台北報導

台灣高鐵2022「高速傳愛助學計畫」預計自明年元月1日至3月2日啟動，民眾可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱捐款，亦可使用手機掃描QR Code線上慷慨解囊。台灣高鐵自2010年起推動高速傳愛助學計畫，11年來已經累計募得逾新台幣1.48億元，幫助超過2萬7千多名學童安心學習。

台灣高鐵預計於明年元月一日至3月2間啟動「高速傳愛 助學計畫」，並於今天舉行發布記者會。高鐵董事長江耀宗表示，「永續關懷」是台灣高鐵企業發展的重要策略之一，為了實踐社會責任，過去12年持續推動「高速傳愛 助學計畫」，幫助不同需求的孩子獲得教育資源、鼓勵學生保持學習熱情，相信教育可以幫助孩子實現夢想。

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「喜憨兒社會福利基金會」執行董事蘇國禎則表示，喜憨兒基金會為孩子們成立庇護工場、餐廳與烘焙坊，每年支持近千位障礙者進行工作訓練，更輔導憨兒考取114張丙級證照成為專業工作者，真正的融入社區，有家、有工作、有朋友。希望邀請更多高鐵旅客踴躍捐款，陪伴憨兒用學習走向未來。

台灣高鐵表示，自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，累計募得善款逾新台幣1.48億元，幫助超過2萬7千多名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。民眾自元旦起可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，或透過手機掃描捐款信封上的QR Code線上捐款。每月定期捐款500元滿12個月或單筆捐款6000元，可獲得活動紀念品「高鐵造型折疊式旅行袋」一個。