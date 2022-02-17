涉貪調查官徐宿良求交保失敗　賓士、名牌包、威漫模型都將法拍

▲前調查局航基站機動組長徐宿良遭控貪汙與侵吞毒品案，桃園地院今天開庭審理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

調查局航基站前機動組長徐宿良遭侵吞毒品與涉貪，其不法所得高達上億元，桃園地院合議庭17日下午開庭，法官將上百件包括愛馬仕、香奈兒等名牌包、鑽錶與賓士車等證物清單，討論以法拍變賣，並詢問徐之意見，徐稱沒有意見，法官裁定交由民事執行處代為執行變賣；另外，徐之辯護人主張徐羈押將滿1年，相關證物已確保且坦承犯行，盼給予交保機會。合議庭以徐之羈押理由與必要性仍存在，裁定自3月1日起延押2個月，隨即還押桃園看守所。

▲前調查局航基站機動組長徐宿良遭控貪汙與侵吞毒品案，桃園地院審理時針對上百件名牌包、名車等裁定法拍變賣。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院今天下午審理徐宿良與妻子李翠萍夫妻檔案發時遭查扣的名牌包、鑽錶、名貴賓士車等精品多達上百件清單進行討論，法官詢問徐宿良，除之前已裁定變賣賓士車、馬自達外，還有各式名牌包等精品，另外，清單中也有徐為小孩買的昂貴模型曝光，包含漫威電影的薩諾斯、鋼鐵人、蜘蛛人、浩克、金鋼狼與哥吉拉等模型，法官詢問徐是否同意以變賣法拍，徐回應沒意見。法官裁決以法拍變賣。

▲前調查局航基站機動組長徐宿良遭控貪汙與侵吞毒品案，圖為被查扣之名牌包等精品。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，徐宿良今天還開延押庭，徐之辯護人主張，徐羈押期將於2月28日屆滿，徐羈押至今即將屆滿1年，案件之相關證物已確保、名下財產全被扣押、徐也坦承所有犯行，請求合議庭給予交保機會。列席公訴檢察官則以羈押理由、必要性仍未消失，建請合議庭依法延押。合議庭法官經討論評議，認為徐的羈押理由及必要性仍然存在，裁定自3月1日起延押2個月，徐可提抗告。

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