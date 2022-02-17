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桃園今日本土個案+0　衛生局：主要傳播鏈逐漸收斂

▲桃園市衛生局長王文彥提醒，桃市目前主傳播鏈已逐漸收斂，仍籲請市民仍需遵守防疫規範。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長王文彥提醒，桃市目前主傳播鏈已逐漸收斂，仍籲請市民仍需遵守防疫規範。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園市無新增本土個案，另有6例境外移入個案（其中5例為航班落地採檢陽性），桃園市政府衛生局長王文彥指出，籲請市民仍須落實防疫規定，外出須全程佩戴口罩、勤洗手等防疫規範；另外，目前桃園市主要傳播鏈均已逐漸收斂中，即日起桃市維持開放桃園區中路公園、中壢區中正公園兩處社區採檢站，提供居檢居隔期滿民眾與一般民眾採檢。

根據中央流行疫情指揮中心公布，今天桃市無新增本土個案，另有6莉境外移入個案，年齡介於10多歲至50多歲。桃市衛生局長王文彥表示，桃市昨天新增1例本土個案，是桃園機場航警人員的孫女，市府已針對其所就讀幼兒園，擴大採檢師生及陪同家長共計448人，採檢結果全數均為陰性。

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王文彥說，此案因有同班與跨班情形，市府也針對114名相關接觸者匡列居家隔離，相關次風險者匡列為自主健康管理，衛生局預計從2月19日上午安排居家隔離者與自主健康管理者進行第2次採檢，以確保幼兒園安全。

王文彥強調，桃園市目前主要疫情傳播鏈均已逐步收斂，即日起維持開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，提供居檢居隔期滿民眾與一般民眾採檢，若民眾與確診者足跡重疊或自覺有必要，均可至社區採檢站採檢，以確保社區安全。

▲桃園市新聞處長詹賀舜提醒，桃市今日經疫調後並無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新聞處長詹賀舜提醒，桃市今日經疫調後並無相關個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀舜提及，經疫調今日無相關個案公共場所足跡，桃園社區採檢站今天共採檢125人，截至目前為止，桃園社區採檢站累計已採檢10萬269人，持續監測社區健康，其中陰性9萬9,985人、陽性159人，檢驗中則有125人，代表社區相對安全。

詹賀舜也提醒，目前仍有2處社區採檢站持續開設，市民朋友如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並到醫療院所採檢，同時告知醫護人員相關接觸史。

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