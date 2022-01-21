「咱的老人，咱的寶」花蓮老家急募年菜　伴邊緣長輩暖過年

▲花蓮老人暨家庭關懷協會關心弱勢邊緣長者與貧困家庭不停歇，不過受到疫情影響，與經費有限、知名度不夠的情況下，800份年菜目前僅募得4成左右，邀請大眾一起傳遞愛心，伴長輩們與弱勢家庭溫暖過年。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者謝婷婷）

記者陳珊珊／花蓮採訪報導

「阿公你摸摸看這棉被，很蓬很舒服，晚上蓋比較溫暖」，摸著新被子，82歲的陳爺爺笑得好開心，這小小的鐵皮屋是爺爺的家，屋頂漏水、窗戶破洞的問題都修好了，因為有花蓮老家協會的幫忙，現在生活所需、就醫資源也有了依靠，陳爺爺不用再自己推著輪椅走20公里的路看醫生。

▲陳爺爺摸著新被子，笑得好開心。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

「伯伯，天氣那麼冷，我們送棉被給你喔，還有過年的年菜」社工親切打招呼，徐爺爺今年78歲了，沒有結婚，一個人住在騎樓下，沒有擋風的門，希望暖暖包、外套與厚棉被，能讓徐爺爺溫暖一些，也因為知道爺爺這裡晚上沒有燈，特地帶手電筒過來，徐爺爺晚上不必再摸黑。「我們有送便當，還有送棉被來給你喔」，76歲黃爺爺打開便當，開心表示菜色都很棒，謝謝老家協會照顧，也熱情與記者們分享他的手做作品。

▲花蓮老家協會社工與執行長蔡智全（圖左）知道徐爺爺這裡晚上沒有燈、蚊子也比較多，特地帶手電筒與蚊香過來。

▲黃爺爺開心接過新棉被。

花蓮老人暨家庭關懷協會民國94年成立至今，關心弱勢邊緣長者與貧困家庭不停歇，除了協助基本生活所需，也透過舉辦活動，鼓勵長輩們走出來，維持健康的身心狀態，而不是獨自一人窩在家裡。花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全說：「『咱的老人，咱的寶』，所有老大人，都是我們的寶！花蓮老家今年邁入第18年，特別在後山這裡幫助一些弱勢邊緣長者與貧困家庭，包括送餐、經濟輔助、物資發放，特別是三節物資的發放，另外還有急難救助、協助長者就醫接送等等，我們希望能在他們最需要的時候，第一時間伸出手給予支援」。

▲花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全。

疫情影響各行各業，也衝擊了花蓮老家協會，像是過年800份的年菜募集，目前僅募得4成左右，執行長坦言，在經費有限、知名度不夠的情況下，還有一大段路需要努力。蔡智全提及，「當然還是有一些部份，需要社會大眾幫助，像是年菜的募集，另外老家每一年新的開始，其實就是我們難關的開始，因為我們一年預算的缺口大概有1千多萬，為了要提供全花蓮縣的整合性服務，所以我們也有『扶老天使』的募集，希望透過每年贊助我們1200元，來幫助弱勢邊緣長者和貧困家庭，我們預計一年要募集3000位扶老天使，才可以紓緩我們在服務經費上的很大壓力，非常謝謝大家的幫忙」。

▲花蓮老人暨家庭關懷協會民國94年成立至今，關心弱勢邊緣長者與貧困家庭不停歇。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充實際走訪關心個案。（圖／ETtoday資料照）

看見花蓮老家協會所需，頂新和德文教基金會創辦人魏應充便盡全力攜手合作，投入資源與心力。蔡智全表示，「頂新和德文教基金會能夠看到花蓮老家這裡的需要，真的很感謝，包括魏應充創辦人親自來花蓮看我們這些個案，我想在資源的轉介跟實際的幫助上都很有幫助，很謝謝他們給予大力的協助」。關心每位長輩不同的需要，在第一時間伸出援手，讓他們有所依靠，頂新和德文教基金會拋磚引玉做公益，也邀請民眾一起支持花蓮老家協會活動，陪伴長輩們與貧困家庭溫暖過冬，開心迎接新年。

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現正募集扶老天使3,000人，每月捐款100元或一年捐款1,200元支持邊緣老人常年服務經費，捐款者將獲得專屬愛心編號，花蓮縣老人暨家庭關懷協會感謝您！