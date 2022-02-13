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疫情重創經濟但愛心不打折　南投家扶中心去年2.5億預算達標

▲南投家扶中心金舉行頒發委員聘書暨志工聯合交接典禮。（圖／南投縣政府提供）

▲南投家扶中心金舉行頒發委員聘書暨志工聯合交接典禮（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情造成百業蕭條、社福團體募款更形艱困，不過南投家扶中心指出，疫情並未讓各界愛心緊縮，讓110年預算2.5億元順利達標，中心服務也不停歇，統計去年的志工服務量共計有328人次、1583小時，年資滿30年以上者有8人、滿20年以上者有34人，長年不中斷的大愛令人感佩。

南投家扶中心2022年「扶幼委員聘書頒發、志工聯合交接典禮」今天上午舉行，由主任委員陳垂堂主持、頒發111年扶幼委員聘書，中心主任魏季李則為志工等後援團體授證並主持交接儀式，家扶家族齊聚一堂，氣氛溫馨熱鬧，立委羅美玲、縣議員賴燕雪、張嘉哲也到場致意。

魏季李表示，去年因疫情因素未辦理交接典禮及園遊會等活動，但各界捐贈金額不減反增，讓受該中心扶助的家庭備感溫馨；他感謝「扶幼委員會」、「展愛服務隊」、「溫媽媽愛家服務隊」、「家扶之友會」等出錢出力的後援團體，協助中心辦理各項扶幼活動、舉辦義賣籌募孩子的扶幼基金等，讓家扶的扶幼工作更添許多溫暖的服務能量。

▲南投家扶中心金舉行頒發委員聘書暨志工聯合交接典禮。（圖／南投縣政府提供）

▲南投家扶中心金舉行頒發委員聘書暨志工聯合交接典禮。（圖／南投縣政府提供）

魏季李指出，現行南投家扶中心扶幼委員們共有215人，其中年資滿30年以上者有8人、滿20年以上者有34人，51年前曾受中心扶助的扶幼委員張金來，今天也當場認購李穀摩大師作品，並捐贈10萬元扶卓獎助學金，鼓勵孩子向上；南投家扶展愛服務隊約有60人，現任隊長林永樹先生，也已默默耕耘36年，溫媽媽志工隊則有約31人，隊長黃淑絹女士，也已服務約20年。

南投縣政府縣長秘書林儒暘也獲111年扶幼委員聘書，他致詞時特別感謝家扶中心委員及志工們長期無私付出、扶助需要幫助的家庭，讓他們感受社會的溫暖，同時鼓勵受助孩子們懷抱社會的溫暖走入社區，勇敢地翻轉自己的未來。

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