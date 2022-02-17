疑車速過快轎車撞分隔島翻覆　上班民眾圍觀駕駛狼狽爬出車窗

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市藍姓男子17日上午開車行經中壢區環北路，準備右轉延平路時突然失控撞上分隔島180度翻覆，巨大聲響嚇壞了大批上班族車輛與行人，藍男一臉狼狽從車子裡爬出，中壢警方據報趕往處理，為藍進行酒測，酒測值為零，欄僅受輕傷自行就醫，至於肇事原因，警方初判為轉彎車速過快肇禍，真正意外發生還需進一步鑑定釐清。

▲桃園市藍姓男子17日上午開車行經中壢區延平路與環北路口處，過彎時不慎失控撞上分隔島翻覆，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市藍姓男子17日上午開車行經中壢區延平路與環北路口處撞上分隔島翻覆，藍男從車窗中爬出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局中壢分局指出，今天上午8時26分許，42歲的藍姓男子駕駛轎車從中壢區環北路往市區方向行駛，行經台一線延平路口處右轉時，突然失控撞上分隔島，因撞擊力道強勁導致轎車當場180度翻覆，轎車多處毀損、零件散落一地，擋風玻璃也破裂，幾秒鐘後，藍姓男子才從駕駛座車窗狼狽爬出來。

▲桃園市藍姓男子今天上午開車行經中壢區延平路與環北路口，撞上分隔島翻覆，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局交通分隊員警到場處理時，為藍男進行酒測，酒測值為零，沒有酒精反應，藍男聲稱可能是車速過快，過彎時轉不過來才失控撞上分隔島，還好僅受輕傷，自行到附近的中壢天晟醫院就醫，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清中。

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