網友指控「亂匡列」　台南市衛生局細說分明

▲台南市衛生局說明COVID-19本土病例19599、19655、19656由確定病例排除及相關接觸者解除隔離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局指出，2月12日公布安南區30多歲本土個案19599、13日公布安南區30多歲女性個案19655、40多歲男性個案19656，後經再三次採檢PCR皆為陰性，血清N抗體兩套沒有陽轉，最後經區指揮官綜合研判並報請指揮中心核准後指示，3名個案皆由確定病例排除並移除案號，其相關接觸者也解除隔離。



衛生局指出，台南市2月11日透過疾病管制署傳染病通報系統接獲案19599、19600陽性通報後，即依照指揮中心指示進行疫情調查及相關接觸者匡列工作；經調查，因案19599、19655、19656等3案於2月8日同時段出入同一診所，經與疾管署南管中心共同討論評估風險後，為釐清是否有3名個案以外的其他可能感染來源、避免感染擴大或出現接觸者陰轉陽情形，案19599、19655、19656及其他同為上午診之病患，皆匡列為居家隔離者。

衛生局說，COVID-19傳染病的通報、疫情調查及接觸者的定義和匡列皆依中央流行疫情指揮中心規定辦理，其病例排除的研判、相關人員是否解除隔離，亦皆依中央流行疫情指揮中心規定執行，絕非網路所傳由市長開會決定或任意匡列；衛生局感謝市民配合進行疫情調查及相關的匡列、隔離措施，以共同嚴守社區防線。

有網友在ptt貼文指控家人遭台南市衛生局「亂匡列」，其家人白白被關了4、5天才接獲提早解隔通知，向衛生局反應，衛生局推說是中央的規定，他們沒辦法做決定，而同診所被匡列的人也都提早解除隔離，這是不是顯示衛生局亂匡列，嚴重影響民眾人身自由與權益。