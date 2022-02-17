快訊／在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢

記者袁茵／台北報導

台北市17日新增3例確診，其中一人為桃園航警（案19763）的女兒（案19878）。台北市衛生局17日公布相關足跡，個案曾經於2月14日、2月16日在北投區大地酒店的泡湯區工作，北市衛生局專委歐佳齡說明，已經匡列飯店員工4人採檢，泡湯區則部分停業3天，也將針對14日至16日到飯店消費的顧客通知採檢。

▲桃園航警女兒（案19878）公共場域活動史。（圖／台北市政府提供）

台北市衛生局17日下午3時30分召開防疫記者會，專委歐佳齡表示，案19878為20多歲女性，居住於台北市北投區，因16日得知2位家人（桃園案19763、案19861）於15日確診，個案16日採檢PCR陽性確診，CT值26.7。

歐佳齡提到，案19878於北投區大地酒店泡湯區工作，目前匡列該飯店員工4人居家隔離，泡湯區17至19日停業3天，全體員工安排採檢，北市將發送簡訊通知14日至16日曾至該飯店消費顧客進行採檢。

針對有員工確診，北投大地酒店17日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，16日接到北市衛生局通知後，已經立刻聯絡廠商進行清潔消毒，並於16日晚間11時清消，並聯繫相關顧客，會配合中央與衛生局指引。