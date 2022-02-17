入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光　曾到明曜百貨、酒吧、北醫

▲明曜百貨。（圖／明曜百貨提供）

記者袁茵／台北報導

台北市衛生局17日公布一例境外移入個案（案19864）足跡，個案居住地為新北市，於1月13日入境後居家檢疫14天採檢都陰性，但到2月16日採檢時確診，Ct值36.5；案19864曾到台北市多個地區，因為確診時已是入境第34天，所以中央暫定境外移入，但不排除未來更改成舊案。

針對明曜百貨有確診者足跡，為新北市一名境外移入個案（案19864）足跡，是一名30多歲男性。台北市衛生局專委歐佳齡17日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，案19864的戶籍地在新北市，1月13日從美國入境進行14天居家檢疫，14天居檢結束期間都採檢陰性，因為解隔所以有相當多北市足跡。

歐佳齡提及，案19864於2月16日再度採檢時確診，Ct值36.5，當時已經是該民眾入境第34天，目前指揮中心暫時判定為境外移入，但不排除未來可能更改為舊案，倘若更改為舊案，將會解除此個案的接觸者匡列。

針對確診者足跡圖片，北市衛生局表示，由於該確診者足跡過多，目前仍在統整製圖中，稍後向外界補充更新。

【境外移入案19864足跡列表】

2月12日 捷運江子翠站至台北車站

2月14日 STUDIO A 阿波羅、明曜百貨（UNIQLO）、捷運忠孝敦化站經忠孝新生站至東門站、小原田日本料理永康店、小茶栽堂Zenique永康門市、京站時尚廣場、星巴克-京站門市、BELLINI Pasta Pasta-台北京站店、台北京站威秀影城、捷運台北車站至江子翠站

2月15日 民有一號公園、白暮蛋餅先生（1號店）、捷運南京復興站至江子翠站、富霸王豬腳、首都客運226路長春松江路口至台北醫學大學、台北醫學大學附設醫院（睡眠門診）、7-ELEVEN 醫學門市、捷運台北101／世貿站經東門站至松江南京站、窩著咖啡2.0 perch café、捷運松江南京站至古亭站、無二會所、捷運古亭站經東門站至信義安和站、L bar、捷運信義安和站經大安站至南京復興站。

▼明曜百貨17日停業一天。（圖／翻攝明曜百貨官方粉絲頁）