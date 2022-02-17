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社會 社會焦點 保障人權

女網友指控說好抱抱卻亂摸　男秀監視器自清「保持防疫距離」

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小白指控劉男趁看片喝酒時偷摸性騷擾，結果被劉男家中監視器畫面打臉。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

20多歲女子小白(化名)指控許姓男網友，邀她到家裡去看片喝酒，說好只能摟抱，卻突然摸胸又摸腿性騷擾，許男挨告後拿出家中監視器記憶卡，證明當時2人在3人座沙發上各坐一邊，根本沒有肢體碰觸，是後來許男要請小白離開，小白不願意，雙方發生爭執，還砸酒瓶污損了他的沙發，台北地檢署17日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

2020年5月間，新冠肺炎疫情嚴峻時期，小白應劉姓男網友之邀，首次見面就是約在劉男家中看片配酒，小白深夜12點左右抵達，隔天清晨，警方就接到報案，而報案人是劉男，聲稱客人賴在家裡不走，還打他，警方到場後，變成小白指控劉男性騷擾。

小白聲稱，她同意到劉男家中的條件是只能抱抱，但劉男突然摸她胸部又摸大腿，她覺得不舒服所有拒絕推開，雙方因此發生爭執，劉男聽了指控傻眼表示，根本沒有碰過小白，並拿出天花板的監視器記憶卡，證明自己清白。

▲▼印度一名男子發現妻子劈腿後上吊自殺，還把妻子送給外遇對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉男拿出監視畫面表示，當時和小白坐在沙發兩側，沒有碰觸。（示意圖／Pixabay）

劉男解釋，因為見面的時間很晚了，所以讓小白在家中等到清晨6、7點，才請小白去搭捷運回家，但小白堅持不走，他幫小白拿包包，沒想到小白怒砸酒瓶，還叫罵「為什麼亂動我東西，裡面有佛牌耶」，警察抵達前，他曾把小白堆到門外，小白仍不斷敲門爭吵。

辦案人員勘驗監視畫面，雖然因為檔案覆蓋，只能看到當天最後1小時左右的內容，但當時2人在3人座的沙發椅上，各坐一邊，中間差不多是防疫期間的安全距離，畫面中的2人原本都在看電視，之後才突然起爭執，但過程中，小白沒有提過任何曾遭不禮貌的情節。

檢察官調查後，以罪嫌不足等理由，處分劉男被控性騷擾部分不起訴，另外，劉男反控小白摔酒瓶，導致酒水弄髒沙發的毀損部分，則還在偵辦中。

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