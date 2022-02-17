CPTPP 17日開會　談台、陸、厄瓜多申請案

▲「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）17日視訊召開執委會，討論台灣、中國大陸、厄瓜多的新入會申請案。（圖／路透社）



記者杜冠霖／台北報導

外傳跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）17日視訊召開執委會，討論台灣、中國大陸、厄瓜多的新入會申請案，對此，立委林楚茵表示，去年美豬公投案的結果已展現台灣人堅定加入CPTPP的決心，而今年開放日本五縣食品更是一大助力，「台灣準備好了！」

去年9月17日，中國宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而台灣也於22日以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）遞件申請，遞出申請後，除去年四大公投的美豬議題外，政院已拍板修正《著作權法》、《商標法》，日前也宣布開放日本福島食品，蔡政府不斷釋出「願意接受國際標準」的訊號。

16日民進黨中常會邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」為題進行專案報告。兼任黨主席的總統蔡英文在聽取報告後表示，CPTPP是高標準經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服，必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大努力爭取加入。

蔡英文在會中表示，台灣的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。她認為，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。

對於CPTPP，蔡英文說，這是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。她說，我們必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

對於加入CPTPP的可能性，新世代金融基金會董事長陳冲表示，雙邊協定方面，台灣想繞過兩岸爭議，締造雙方簽約信任感恐有困難；至於多邊協定，需要全無異議共識決，更需台海氣氛和緩，加上還未成立工作小組、談判前台灣已自棄籌碼(豬肉、日食)，對CPTPP不容樂觀。他還比喻CPTPP像「沒有LeBron James（美國）的社區球隊，要統合意見不容易。」

陳冲說，在媒體關注CPTPP大國博弈當下，讓他想起命途多舛的TPP。有關TPP的奇遇，恐怕只有「少年Pi的奇幻漂流」可以比美。