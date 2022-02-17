　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

CPTPP 17日開會　談台、陸、厄瓜多申請案

▲▼ 「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）於8日下午在智利首都聖地牙哥完成簽署儀式。（圖／路透社）

▲「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）17日視訊召開執委會，討論台灣、中國大陸、厄瓜多的新入會申請案。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

外傳跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）17日視訊召開執委會，討論台灣、中國大陸、厄瓜多的新入會申請案，對此，立委林楚茵表示，去年美豬公投案的結果已展現台灣人堅定加入CPTPP的決心，而今年開放日本五縣食品更是一大助力，「台灣準備好了！」

去年9月17日，中國宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而台灣也於22日以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）遞件申請，遞出申請後，除去年四大公投的美豬議題外，政院已拍板修正《著作權法》、《商標法》，日前也宣布開放日本福島食品，蔡政府不斷釋出「願意接受國際標準」的訊號。

16日民進黨中常會邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「日本五縣食品解禁之意義及後續建議」為題進行專案報告。兼任黨主席的總統蔡英文在聽取報告後表示，CPTPP是高標準經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服，必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大努力爭取加入。

蔡英文在會中表示，台灣的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。她認為，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。

對於CPTPP，蔡英文說，這是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。她說，我們必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

對於加入CPTPP的可能性，新世代金融基金會董事長陳冲表示，雙邊協定方面，台灣想繞過兩岸爭議，締造雙方簽約信任感恐有困難；至於多邊協定，需要全無異議共識決，更需台海氣氛和緩，加上還未成立工作小組、談判前台灣已自棄籌碼(豬肉、日食)，對CPTPP不容樂觀。他還比喻CPTPP像「沒有LeBron James（美國）的社區球隊，要統合意見不容易。」

陳冲說，在媒體關注CPTPP大國博弈當下，讓他想起命途多舛的TPP。有關TPP的奇遇，恐怕只有「少年Pi的奇幻漂流」可以比美。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
新竹街友留下4百萬遺產！　遺願捐贈買消防車
快訊／新北確診個案「在桃園工作」！　急採檢職場26人
巴戈「聽到二哥說5句話」才闔眼！斷氣前最後徵兆曝
巴戈罹癌王難揪出！　專家點出現「1症狀」注意
飯店偷抽菸火災警鈴大響！　房客包圍櫃台逼道歉
祈錦鈅狂約謝和弦「歡迎來我小窩」　網：難怪莉婭誤會
快訊／桃機航警「4歲小孫女染疫」　幼兒園448人採檢出爐
巴戈「最後發文」曝光！　好友：他應是有口難言

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

國史館曝美麗島事件情治監控　國安局上層機關還有3單位存在

「抽公托好像抽樂透！」　邱臣遠揭數據：教育部呼嚨人民

CPTPP 17日開會　談台、陸、厄瓜多申請案

英國會外交委員2月底訪台　立法院歡迎：共同強化民主韌性

「從戰貓變八爪章魚」　蕭美琴：洽簽BTA獲美國會、州政府支持

政院今擬修《國安法》　「經濟間諜罪」最重判12年罰1億

國安法護關鍵技術！行政院修法　經濟間諜最重判12年併科1億罰金

張銘祐恐因婦女保障名額出局　民進黨：這是進步價值的主張

三姊妹面臨驅逐！中山女高生「千字信求情」徐國勇　移民署拍板

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

丟丟妹直播回歸…自虧：快破產了！　曾遭員工捅刀「1月慘賠1500萬」

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

國史館曝美麗島事件情治監控　國安局上層機關還有3單位存在

「抽公托好像抽樂透！」　邱臣遠揭數據：教育部呼嚨人民

CPTPP 17日開會　談台、陸、厄瓜多申請案

英國會外交委員2月底訪台　立法院歡迎：共同強化民主韌性

「從戰貓變八爪章魚」　蕭美琴：洽簽BTA獲美國會、州政府支持

政院今擬修《國安法》　「經濟間諜罪」最重判12年罰1億

國安法護關鍵技術！行政院修法　經濟間諜最重判12年併科1億罰金

張銘祐恐因婦女保障名額出局　民進黨：這是進步價值的主張

三姊妹面臨驅逐！中山女高生「千字信求情」徐國勇　移民署拍板

刮刮樂2000萬、1200萬頭獎各剩2個！　200萬元+BMW休旅車還有3台

北台中80億重磅建設落成　助攻潭子房市走高翻漲

SPA池、滑水道一應俱全！新竹南洋風溫泉村　能賞絕美星空超療癒

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

國史館曝美麗島事件情治監控　國安局上層機關還有3單位存在

男朝宮廟開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」被拒　在警面前自戕亡

科技業待2年「屌打公務員13年」！他酸：廢到笑　網曝優勢打臉

莉婭爆哭2天眼睛腫！　凌晨道歉祈錦鈅…委屈吐真相：對方不尊重

「抽公托好像抽樂透！」　邱臣遠揭數據：教育部呼嚨人民

新竹街友「想做好事」！4百萬遺產買消防車　魷魚羹闆娘助完成遺願

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

中山女高生寫信求情徐國勇　移民署拍板

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌

張銘祐恐因婦女保障名額出局　民進黨：這是進步價值的主張

政院今擬修《國安法》　「經濟間諜罪」最重判12年罰1億

行政院修法　經濟間諜最重判12年併科1億罰金

快訊／染疫房屋行銷北市足跡曝光

共軍罕見派「反潛神鷹」擾台　卡-28反潛直升機遭我空軍驅離

快訊／北市房屋代銷確診足跡遍布新北　市場、銀行、超商、美甲店

林佳龍支持莊瑞雄　講義氣、重感情是必備

英系議員參選人遭抹紅　羅致政替黃琳喊冤：別在黨內找敵人

京站接種站退場！北市加開「北門接種站」

快訊／新北+2！林口染疫3童父母確診　居隔二採陰轉陽

蘇震清爆民眾遭匡列強制入住自費旅館　屏東縣府：有問過疾管署　

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜開告了！

更多熱門

相關新聞

台灣解禁福島食品　福島縣知事：311重建大助力

台灣解禁福島食品　福島縣知事：311重建大助力

台灣日前宣布有條件解除管制近11年的日本福島等5縣食品進口，福島縣知事內堀雅雄16日以視訊方式對媒體表示，台灣放寬進口管制，是推動福島311大震災災後重建的一大助力。

印太戰略出爐！楊永明：台灣對美國有「三鏈價值」

印太戰略出爐！楊永明：台灣對美國有「三鏈價值」

核食進口　國民黨籲嬰幼兒食品「零檢出」

核食進口　國民黨籲嬰幼兒食品「零檢出」

英首相強生微博發文喊話俄羅斯 陸網友：普丁又不上微博

英首相強生微博發文喊話俄羅斯 陸網友：普丁又不上微博

習近平說重話了！　大刀砍向「邪教式追星」：不能放任

習近平說重話了！　大刀砍向「邪教式追星」：不能放任

關鍵字：

CPTPP福食中國兩岸經貿

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

快訊／莉婭道歉了！

隋棠驚爆「又有第四胎」！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

謝和弦甜護祈錦玥「飆罵愛妻」　莉婭6字回應了！

巴戈生前遺願曝光！　30年好友收噩耗錯失最後一通電話

4縣市大豪雨！週末激凍不到10℃

巴戈2年前喜嫁女兒滿臉微笑　新娘「漂亮美貌」網暴動

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面