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台灣解禁福島食品　福島縣知事：311重建大助力

▲▼日本農業技術中心官員正在介紹福島縣出產的農產品。（圖／達志影像）

▲台灣解禁福島等5縣食品進口，福島縣知事認為，是推動和災後重建的大助力。（示意圖／達志影像）

中央社記者楊明珠東京16日專電

台灣日前宣布有條件解除管制近11年的日本福島等5縣食品進口，福島縣知事內堀雅雄16日以視訊方式對媒體表示，台灣放寬進口管制，是推動福島311大震災災後重建的一大助力。

內堀受日本公益財團法人對外新聞中心（FPCJ）之邀，以「福島的未來」為題，對駐日外國媒體說明福島311災後重建的現況與面臨的課題。

在問答時段，內堀回應台媒的提問。針對台灣大幅開放福島等5縣食品管制一事，他表示311震災前，台灣是福島縣農產品的大宗出口地，台灣行政院有條件大幅放寬福島食品進口管制，是推動福島311災後重建的一大助力，今後也會和政府攜手合作，提供有科學根據的正確資訊，促使早日放寬或解除食品管制。

被問及最想推薦什麼福島特產給台灣民眾時，他說，在日本屬頂級品種的水蜜桃、蘋果和白米等農產品，還有連續8年獲日本全國新酒鑑評會金獎的福島產日本酒。

他笑著說，福島很多產品各具魅力，很難一下子彙整說出，福島縣會持續努力，把美味的產品介紹給台灣民眾，希望看到大家展開歡顏享受這些美食。

2011年3月11日發生的東日本大震災即將屆滿11週年，內堀說，福島在這場大震災面臨了強震、海嘯、核災以及負面謠傳之害（日本稱風評被害）等複合性災害，歷經11年，現在面臨震災被遺忘問題。雖然遭遇空前災難，但福島縣各行各業本著「福島驕傲」積極重建，迎接挑戰。

他強調，福島縣徹底執行縣產食品的輻射（放射性）物質檢測，超標的食品絕不會流入市面，日本設定的檢測基準很嚴格，比歐美、國際食品法典委員會（CODEX）等嚴格逾10倍。

這幾年來，福島農林水產品沒檢驗出有超標的件數，糙米連續6年、蔬果連續8年、畜產品及栽培的山菜、菇類等連續9年都沒超標案件。水產品有時因漁會自主檢測出現零星超標件數，但去年無檢驗出超標案件。

他還說，福島縣學童的營養午餐，在震災前的2010年，使用在地食材比例是36.1%，311震災後一度降至18.3%，但去年升至46.0%。

福島的農林水產品在311震災前出口量多，但福島發生核災後，有55國和地區禁止福島食品進口，目前僅剩14國和地區對福島部分食品採取進口管制措施。

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