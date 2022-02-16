印太戰略出爐「台海入列」！楊永明：台灣對美國有「三鏈價值」

▲美國日前發表《印太戰略》。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

美國白宮11日發表新版《印太戰略》（Indo-Pacific Strategy），將對印太地區投入更多外交與安全資源，劍指中國意味濃厚。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，《印太戰略》的5項目標及10項核心行動計畫。他更直言，在烏俄情勢加劇的情況下，美國仍持續關注《印太戰略》，代表中國崛起才是美國真正警惕、堤防的。

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楊永明指出，拜登自上任後就不斷強調印太地區的重要性，因此《印太戰略》中也不斷提及將和各盟國強化軍事合作關係，包括美日安保、美韓同盟、美英澳軍事同盟（AUKUS）、四方安全對話QUAD（美日印澳）、五眼聯盟FVEY（美加英澳紐），以及與東南亞、歐盟。

▲美國《印太戰略》。（圖／美國白宮）



《印太戰略》中包括五項目標與未來12個月至24個月內要完成的10項行動計畫，

印太戰略5項目標：

1.推動自由開放的印太地區。

2.在區域內外建立聯繫。

3.推動區域繁榮。

4.強化印太安全。

5.建立區域抵抗氣候變遷、新冠肺炎等跨國威脅的能力。

10項行動計畫：

1.印太地區投注新資源。

2.推動印太經濟架構協定。

3.加強嚇阻能力。

4.加強與東南亞國家協會（ASEAN）互動關係。

5.支持印度的持續崛起與區域領導力。

6.強化四方安全對話（Quad）。

7.擴大美日、美韓合作。

8.與太平洋島國建立韌性關係。

9.支持良好的政府治理與問責制。

10.支持開放、具韌性、安全和值得信賴的科技。

▲▼印太戰略5目的、10行動。（圖／美國白宮）



楊永明表示，文件中也多次提及台海關係，在符合美國「一個中國政策」、臺灣關係法、美中聯合三公報的情況下，「美國會和區域內外的夥伴攜手維持台海和平穩定，包含支持台灣自我防衛的能力，確保在符合台灣人民意願與最佳的利益情況下，和平解決兩岸問題。」而10項行動計畫中則不斷強調，要深化與各國合作關係，投入更多經濟、軍事資源，為的就是形成一個包圍網，以對抗中國擴張勢力。

而10項行動計畫中的第2點「推動經濟架構協定」也引起關注，楊永明表示，美國為了保護國內產業、供應鏈、勞工市場，自川普起退出跨太平洋夥伴協定（TPP），拜登也宣布短時間內不會參與簽署任何雙邊或多邊的自由貿易協定（FTA），壓縮了運用區域經濟整合及FTA的空間，在這樣的背景下，美國勢必要另尋自由貿易出路，因此提出《印太經濟架構協議》，目前確切計畫尚未出爐，不過可知的是，主要目的也將是制衡中國，並與友邦國家在數位貿易、供應鏈和綠色技術等問題上更密切結合。

▲中國外交部發言人汪文斌直嗆《印太戰略》「毫無新意，更無前景」。（圖／CFP）



針對《印太戰略》，中國外交部發言人汪文斌回應，美國聲稱要推進地區自由開放，實際上卻搞各種盟國關係，建立封閉排他的小圈子，「這種復辟冷戰思維和集團政治的所謂戰略毫無新意，更無前景，只會給亞太地區帶來分裂和動盪，必將受到地區國家的警惕和唾棄。」

▲台積電也成台灣三鏈價值之一。（圖／記者高兆麟攝）



楊永明分析，台灣在美國的印太戰略中有「三鏈價值」，分別是象徵軍事的第一島嶼鏈、科技層面的半導體產業鏈以及意識形態層面的民主價值鏈，其中要注意的是美國始終沒有對協防台灣做出明確承諾，雖然台海開戰也不符合美國利益，但要如何維持穩定，避免成為代理人戰爭的場域也需要高度智慧及審慎決策；而台灣半導體產業看似左右逢源，美國購買台積電，更到亞利桑那州設廠，去年也靠科技產品與中國順差達1700億美金，但當經濟框架協議出來時，美國是否會限制台灣輸出到中國的產品？又甚至是兩邊都開始尋求技術自主、建立起自己的供應鏈時，台灣可能會賠了夫人又折兵。

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