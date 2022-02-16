　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核食解禁倒數　國民黨：乳製品、嬰幼兒食品應「零檢出」

▲▼國民黨「為國人健康把關、反核食發聲」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨「為國人健康把關、反核食發聲」記者會。（圖／國民黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

行政院解除日本福島等5縣市食品的進口管制，並定於2月21日生效。國民黨文傳會16日召開「為國人健康把關、反核食」發生記者會，反對民進黨在未做風險評估、檢驗量能不足的情形下，倉促開放福島等五縣核食。國民黨提出配套措施包括：「修訂《學校衛生法》，讓校園零風險」、「堅持嬰幼兒食品零檢出嚴格標準」、「制定核食藥害救濟制度」。

該記者會出席者包括國民黨副秘書長王育敏、醫療委員會主委蔡明忠、放射科醫師陳復華、藥師沈采穎，以及組發會社會部主任水雲翔。

守護下一代食安，國民黨立院黨團提出「5要求6主張」，包括：「水產」、「乳製品」、「嬰幼兒食品」等品項，應該維持「禁止不開放」，此外，也將推動修訂《學校衛生法》，為校園食品把關。王育敏表示，蔡政府未經社會溝通，就開放核食，許多父母對於兒少、下一代的衝擊十分擔心，根據TVBS的最新民調顯示，對於蔡政府宣稱的「3配套3原則」，有將近55%民眾表示「不滿」、45%民眾表示「不會購買」。

醫師蔡明忠指出，若地方民眾對核災食品有疑慮，地方政府要採用更嚴格的標準去檢驗的話，中央不應阻擋，同時以一個醫師的心態呼籲，一個沒有任何威脅的食品，才是民眾真正需要的。

醫師陳復華表示，從放射科醫師的專業出發，在嬰幼兒照X光為時，謹慎的醫師都會將骨盆、甲狀腺等部位遮住，因為輻射傷害、輻射劑量是會「累積」的，能避免就儘量避免，因此，台灣的下一代吃下福島核食可能不會有輻射立即超標的危險，但是否可能有未來的風險？針對嬰幼兒的食品、乳製品，他強烈呼籲檢討目前的「50貝克」標準，應做到「零檢出」。

藥師沈采穎指出，進口的核災食品，造成的影響和後果都將是幾十年的，為了避免到時候會求償無門，未來核食是否應該要比照所謂的「藥害救濟」制度，讓廠商先提撥一定比例的營業額出來做未來的藥害救濟？

王育敏進一步表示，民進黨政府進口核食，不標示、不說明，甚至完全採納日本的標準，但日本的民間團體、地方政府能為孩童的健康，而設立更嚴格的標準；南韓政府也為了國家的主權、人民的健康，禁止福島等八縣市水產品的進口，台灣為什麼做不到呢？為了人民的食安、下一代的健康，國民黨將採取最嚴格的標準持續監督執政黨，並提出更多實際的措施、修法。

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
好市多買飲料「有效期限+S」　老司機曝解答
丟丟妹「隱藏密室」曝光！　許藍方床上示範...她驚：難怪沒2
快訊／強風＋豪雨特報齊發！　「3縣市」防大、豪雨
快訊／房屋行銷「北市足跡曝」！　曾去甜點店、診所
快訊／「6.2強震」襲瓜地馬拉！　牆面碎裂慘況曝
快訊／童仲彥要被關了！判刑3年10月定讞
快訊／謝和弦直播飆罵莉婭！　道歉護祈錦鈅
快訊／北市最新足跡曝！　錢櫃唱歌、霞海城隍廟、南門市場
居檢有望減至7天！　陳時中坦言：朝此方向
清純女星驚爆「男女通吃」一次劈7人！　病態關係全被抖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

趙少康大讚延後到校政策　「與時俱進才能讓台灣持續進步」

民眾黨參戰桃園市　賴香伶、謝立功3月初選搶資格

快訊／與設計師同時用餐！染疫房屋行銷足跡曝　曾到北市甜點店、診所

預言竹竹併「這題目未了」　柯建銘嘆：黨內矛盾我點滴在心頭

核食解禁倒數　國民黨：乳製品、嬰幼兒食品應「零檢出」

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌　到法鼓山、霞海城隍廟、南門市場

快訊／朱立倫拍板　國民黨六都議員「35歲以下新人最高加權100%」

史上最嚴格！民眾黨祭酒駕零容忍：黨員酒駕就開除黨籍

台數科申設「台灣生活新聞台」由中南部發聲　管中祥任自律會召集人

駐緬甸代表處7人確診　2／16起暫停開放領務櫃台

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

趙少康大讚延後到校政策　「與時俱進才能讓台灣持續進步」

民眾黨參戰桃園市　賴香伶、謝立功3月初選搶資格

快訊／與設計師同時用餐！染疫房屋行銷足跡曝　曾到北市甜點店、診所

預言竹竹併「這題目未了」　柯建銘嘆：黨內矛盾我點滴在心頭

核食解禁倒數　國民黨：乳製品、嬰幼兒食品應「零檢出」

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌　到法鼓山、霞海城隍廟、南門市場

快訊／朱立倫拍板　國民黨六都議員「35歲以下新人最高加權100%」

史上最嚴格！民眾黨祭酒駕零容忍：黨員酒駕就開除黨籍

台數科申設「台灣生活新聞台」由中南部發聲　管中祥任自律會召集人

駐緬甸代表處7人確診　2／16起暫停開放領務櫃台

從電動車到未來車　投信：未來五大移動商機將爆炸成長

不要轉傳！LINE群瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　散播觸犯這3罪

趙少康大讚延後到校政策　「與時俱進才能讓台灣持續進步」

台日交流賽確定延期暫緩舉行　延賽日期再跟日方溝通

台南新增1例本土確診個案19862　黃偉哲呼籲盡速接種疫苗追加劑

曾捐血救命　高人氣粉專「85老皮」主角走丟了

史丹利IG一排「大尺度辣妹」！　曬壯觀截圖：她們沒來還不習慣

別讓泛紅敏感來搗亂！春季「護角質」超重要，3步驟做起來

民眾黨參戰桃園市　賴香伶、謝立功3月初選搶資格

2競選工作人員倒臥車內身亡！　南韓總統候選人安哲秀行程喊卡

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

快訊／北市房屋代銷確診足跡遍布新北　市場、銀行、超商、美甲店

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜開告了！

快訊／新北+2！林口染疫3童父母確診　居隔二採陰轉陽

快訊／染疫房屋行銷北市足跡曝光

京站接種站退場！北市加開「北門接種站」

外公外婆沒有不見！王婉瑜：只是加註解釋

快訊／嘉聯益+2足跡曝光　去過新北7-11、全聯、康是美

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯洗白俱樂部

高嘉瑜喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入

時力推政府全額補助防疫旅館

林為洲反擊陸媒：暗獨？我還猛毒勒！

勤業眾信員工染疫　176人PCR陰解隔

蘇震清爆民眾遭匡列強制入住自費旅館　屏東縣府：有問過疾管署　

更多熱門

相關新聞

快訊／朱立倫拍板　國民黨六都議員「35歲以下新人最高加權100%」

快訊／朱立倫拍板　國民黨六都議員「35歲以下新人最高加權100%」

國民黨中常會16日通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果加權比例，最高可加權至百分之百，創下歷史新高。

林智堅：鄭正鈐一點都不強、轟高虹安作秀

林智堅：鄭正鈐一點都不強、轟高虹安作秀

財劃法20年未修　黃國昌翻10年前舊照：蘇貞昌還記得蘇主席嗎？

財劃法20年未修　黃國昌翻10年前舊照：蘇貞昌還記得蘇主席嗎？

解讀陸媒批陳以信、林為洲「暗獨」

解讀陸媒批陳以信、林為洲「暗獨」

羅智強北市沒得選要轉戰？　馬英九：台灣縣市蠻多的啊！

羅智強北市沒得選要轉戰？　馬英九：台灣縣市蠻多的啊！

關鍵字：

核食福食國民黨乳製品嬰幼兒食品零檢出

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面