核食解禁倒數　國民黨：乳製品、嬰幼兒食品應「零檢出」

▲國民黨「為國人健康把關、反核食發聲」記者會。（圖／國民黨提供）



記者黃巈禾／台北報導

行政院解除日本福島等5縣市食品的進口管制，並定於2月21日生效。國民黨文傳會16日召開「為國人健康把關、反核食」發生記者會，反對民進黨在未做風險評估、檢驗量能不足的情形下，倉促開放福島等五縣核食。國民黨提出配套措施包括：「修訂《學校衛生法》，讓校園零風險」、「堅持嬰幼兒食品零檢出嚴格標準」、「制定核食藥害救濟制度」。

該記者會出席者包括國民黨副秘書長王育敏、醫療委員會主委蔡明忠、放射科醫師陳復華、藥師沈采穎，以及組發會社會部主任水雲翔。

守護下一代食安，國民黨立院黨團提出「5要求6主張」，包括：「水產」、「乳製品」、「嬰幼兒食品」等品項，應該維持「禁止不開放」，此外，也將推動修訂《學校衛生法》，為校園食品把關。王育敏表示，蔡政府未經社會溝通，就開放核食，許多父母對於兒少、下一代的衝擊十分擔心，根據TVBS的最新民調顯示，對於蔡政府宣稱的「3配套3原則」，有將近55%民眾表示「不滿」、45%民眾表示「不會購買」。

醫師蔡明忠指出，若地方民眾對核災食品有疑慮，地方政府要採用更嚴格的標準去檢驗的話，中央不應阻擋，同時以一個醫師的心態呼籲，一個沒有任何威脅的食品，才是民眾真正需要的。



醫師陳復華表示，從放射科醫師的專業出發，在嬰幼兒照X光為時，謹慎的醫師都會將骨盆、甲狀腺等部位遮住，因為輻射傷害、輻射劑量是會「累積」的，能避免就儘量避免，因此，台灣的下一代吃下福島核食可能不會有輻射立即超標的危險，但是否可能有未來的風險？針對嬰幼兒的食品、乳製品，他強烈呼籲檢討目前的「50貝克」標準，應做到「零檢出」。

藥師沈采穎指出，進口的核災食品，造成的影響和後果都將是幾十年的，為了避免到時候會求償無門，未來核食是否應該要比照所謂的「藥害救濟」制度，讓廠商先提撥一定比例的營業額出來做未來的藥害救濟？

王育敏進一步表示，民進黨政府進口核食，不標示、不說明，甚至完全採納日本的標準，但日本的民間團體、地方政府能為孩童的健康，而設立更嚴格的標準；南韓政府也為了國家的主權、人民的健康，禁止福島等八縣市水產品的進口，台灣為什麼做不到呢？為了人民的食安、下一代的健康，國民黨將採取最嚴格的標準持續監督執政黨，並提出更多實際的措施、修法。