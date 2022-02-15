在烏克蘭12名台生不返台！教部曝「已撤往波蘭或烏西」

▲烏俄大戰一觸即發，圖為烏克蘭軍隊在東北部哈爾科夫（Kharkiv）進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

烏俄戰雲密佈，大戰一觸即發，各國紛紛發出撤僑令，但台灣仍有12名留學生仍在當地，教育部指出，昨（14日）逐一和烏克蘭12名留學生聯繫，強烈表達應依外交部建議，儘速離境或至少前往烏克蘭西部，多數學生已撤離首都基輔前往烏克蘭西部或波蘭，而12名學生因為尚未完成學業，暫時沒有返台意願，教育部將與留學生密切保持聯繫，提供必要協助。

▼教育部指出， 在烏克蘭的台生，多數已撤離首都基輔（見圖）前往烏克蘭西部或波蘭。（圖／達志影像／newscom）

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烏俄大戰一觸即發，美國總統拜登日前更語出驚人表示，明天（16日）俄羅斯就會入侵烏克蘭，目前至少美國、日本、韓國、荷蘭等超過10個國家都發出撤僑令，我國外交部也呼籲我國僑民撤離。

而根據教育部統計，目前在烏克蘭就讀台灣學生共有12人，教育部指出，駐俄羅斯代表處教育組，昨天已經逐一和目前在烏克蘭的12名台灣留學生聯繫，強烈表達應依外交部建議，儘速離境或至少前往烏克蘭西部，目前多數學生已撤離首都基輔前往烏克蘭西部或波蘭。

▼ 教育部指出， 在烏克蘭的台生，多數已撤離首都基輔前往烏克蘭西部或波蘭。（圖／記者許敏溶攝）

教育部表示，根據了解，由於學生尚未完成學業，因此暫未有返台意願，教育部已經責成駐俄教育組，密切留意當地情勢發展，並與留學生密切保持聯繫，提供必要協助。