俄軍送導彈到邊境！坦克「開到民宅」影片曝　離烏克蘭只剩24公里

Looks like 1st Tank Army in Seretino, Belgorod Oblast. MSTA-S, Borisoglebsk-2, and more. pic.twitter.com/DERomxBpgk — Michael Sheldon (@Michael1Sheldon) February 14, 2022

記者張寧倢/編譯

全球對於俄烏情勢憂慮漸增之際,網路上也出現許多從俄羅斯當地流出的影片,多地民眾紛紛目擊,俄軍正不分晝夜、不畏風雪地向烏克蘭邊境運送大批導彈、自走砲等軍備。邊境附近民眾在家就能拍下坦克、戰車路過窗外。美國CNN推估,在這些影片中與烏克蘭邊境「最靠近的地點」恐怕只離24公里。

▲俄軍近日向烏克蘭邊境附近,運送大批導彈、坦克、火箭彈發射器等軍備。(圖/翻攝自推特)

美國有線電視新聞網(CNN)報導,俄羅斯除了在黑海派遣潛艇與兩棲登陸艦之外,近日網路上也出現許多俄軍以陸路運送戰車、坦克、火箭彈發射器軍備的目擊影片,有些來自官方來源,大多數則是被網友上傳到TikTok或YouTube。

▲俄軍大型運輸卡車被民眾目擊。(圖/翻攝自TikTok)

幾則影片顯示,俄軍車隊正在向俄羅斯西部「別爾哥羅德」(Belgorod)地區集結,就位於烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的邊境附近,其中上傳於13日的影片可見,大量坦克車隊西行穿越民宅與樹林間。CNN分析,影片拍攝地點應為距離邊境僅24公里的Sereteno村。一則疑似上傳於12日的影片顯示,別爾哥羅德一條鐵路上運送著坦克、BMP步兵戰車與自走砲。

▲俄羅斯軍隊向烏克蘭邊境多個城市(紅圈處)集結。(圖/翻攝自Google地圖)

運送軍備不分晝夜,部分YouTube影片顯示俄軍在夜間從鐵路上卸下坦克,TikTok上則有民眾拍到儘管下著大雪,別爾哥羅德附近一個村莊仍有軍車經過。俄羅斯另一個西部城市佛羅尼斯(Voronezh)似乎也變得擁擠,過去幾天的影片顯示,當地一條鐵路上出現了大量坦克與步兵戰車,分析人士指出,這是俄羅斯第1近衛坦克部隊(Russian 1st Guards Tank Army)的部分裝甲。

導彈與大砲也在運送途中,美國非營利組織CNA的俄羅斯問題分析師克夫曼(Michael Kofman)指出,原本集結於庫斯克(Kursk)的部隊似乎正往南向別爾哥羅德移動,以利砲兵支援,而第1近衛坦克部隊也已經開始行動,可能是要移動到「最後的集結地」。影片中還看到,伊斯坎德爾-M短程彈道導彈(Iskander-M)被裝在軍用卡車裡運送,而且運送導彈的車隊似乎已在俄國西部多個地區被目擊。

8 Iskander-M 9T250 transloaders and 15 or more KamAZ trucks with trailers carrying missiles apparently in Belgorod. This indicates they're arriving near the border with plenty of missiles. https://t.co/KfDtoTfAzE — Rob Lee (@RALee85) February 13, 2022

據悉,伊斯坎德爾-M導彈其飛行距離可達402公里,若衝突真的爆發,可能會被用來攻擊烏克蘭的指揮所、控制中心等固定陣地,而最近的衛星影像也發現了導彈的蹤跡。

It looks like another huge amount of Russian military equipment arrived at the Maslovka train station in Voronezh if that is a recent video..pic.twitter.com/CvIXw5CnPP — marqs (@MarQs__) February 11, 2022

俄軍上周與白俄羅斯開始進行聯合軍演,但部分俄軍卻在離演習地點數英里遠的地方行動,占據烏克蘭、白俄與俄國交界附近的營地,影片顯示,俄軍一支大型卡車與BM-21多管火箭炮發射器的車隊在白俄境內戈梅利州(Gomel)出現,CNN推估地點距離烏克蘭北境僅約24公里,影片發布者則稱只有20公里。

另外,近日也有網友上傳,在別爾哥羅德附近上空出現直升機的畫面。

