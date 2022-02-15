13萬俄軍入侵路線曝光！南北夾擊烏克蘭進攻首都　60%軍力準備就緒

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國白宮14日表示，俄羅斯最快可能在本周就會入侵烏克蘭。俄方消息人士也向外媒透露，俄軍出動至少60％的軍力，計畫從北部和南部夾擊烏克蘭，採取大規模且快速的閃電戰進入首都基輔，讓在東部駐紮的烏軍來不及回防，希望能發起「不流血」政變，建立親俄政權。

根據《每日郵報》報導，俄國消息人士透露，在入侵烏克蘭的計畫中，速度對俄軍來說相當重要，軍隊將採取閃電戰，從北部白俄羅斯、南部克里米亞快速攻入烏克蘭首都基輔，接著聯合起來形成一到屏障，讓駐紮在東部的烏軍難以向西挺進。

▲烏克蘭軍隊在東北部哈爾科夫（Kharkiv）進行演習。（圖／達志影像／美聯社）



消息人士指出，除了目前已在邊境的13萬俄軍外，可能還會再調派2萬人，「這是一支以入侵為目標的軍隊，俄羅斯還有14個旅正準備前往烏克蘭。」此外，後勤軍備、醫療支援和空軍、海軍都已配置到位，俄國船隻也在黑海與地中海集結，「總結來說，俄羅斯60％的作戰力量都參與了這次行動。」

▲俄軍艦加里寧格勒號（Kaliningrad）航行進入克里米亞塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口。（圖／達志影像／美聯社）



基輔的戒備相對薄弱，因為自2014年以來，大多數的烏克蘭軍隊在東部和反分離主義份子作戰。此外，從基輔的E95高速公路到白俄羅斯僅150英里（約241公里），俄羅斯的坦克在6小時內就會抵達，消息人士表示，俄軍抵達基輔後就不會發起街道戰，因為近距離攻擊會導致軍民傷亡慘重，他們希望能發起不流血政變，在烏克蘭建立親俄政權。

消息人士透露，這份作戰計畫將於近期交給俄羅斯總統普丁，目前尚未做出最後決定，預計普丁會在和國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）、俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）會談後才做出最終決定。

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