　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

▲▼戴湘儀、呂家愷、吳訓孝。（圖／翻攝臉書）

▲戴湘儀、呂家愷、吳訓孝。（圖／翻攝臉書）

記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜領軍的「侯家軍」，新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷，以及新北市長室秘書吳訓孝，3人於14日請辭，收拾座位，離開市府，並透過臉書寫下離開市府的心情，預計於15日宣布投入新北市議員選戰。

談到與侯友宜共事的點點滴滴，戴湘儀說，每天的相處，發現在市長眼中，沒有政治、只有市政，性格好鮮明，就事論事、不扯關係，做事好認真，反正就專心做事，一直到現在，願意耐心聽不同意見，也能接受和以前不一樣的想法，讓他可以盡情的做好幕僚該做的本分，實話實說、直言不諱。她強調，離開，並不是結束，而是下一個開始，更是延續，「希望在下一階段，我一樣也可以認真努力，並且好好做事！」

呂家愷說，回想進到市府之初，不停思考著「我能為新北市做什麼？」，只要有機會決不放過，不停衝刺，把周圍的每件事情做到最好，從秘書處國際科、經發局招商科、商業科，到現在成為副發言人，隨著走過的地方、認識的人、視野逐漸開闊，有了這三年的歷練，讓我開始有能力思索「我想為新北市做什麼？」這個問題。

吳訓孝則說，「就這樣，在市府服務將近五年，來到了這天。在這個夜晚，好好的陪老婆和電燈泡鵝子吃個情人節晚餐，沒什麼比這個更重要的。謝謝市長把我還給我老婆」。

據瞭解，戴湘儀、呂家愷、吳訓孝3人將在15日召開記者會說明未來動向，也就是正式宣布參選，投入年底議員選戰，分別投入新莊、土樹三鶯及三蘆選區。至於新北市政府另一位副發言人蔡畹鎣，原本有意投入新店區選戰，但目前暫不參選，繼續留守副發言人職位。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
它不是牛津鞋！連鞋店也叫錯「最大差別曝」　網推：長知識
老公求歡一半鬧鐘突然響！女星強迫停機　他崩潰告狀
KID首曝光正妹女友長相！　「超閃情侶合照」公開
男大生心肌梗塞！醫驚「80%堵住」：吃出來的　超致病菜單曝
公設比82%！師大套房主建物「不到4坪」　資深房仲也驚呆
今年是桃花年！命理師曝3招「終結單身」　情人節1舉動恐招孽緣
快訊／新北室內設計師足跡增加！　曾去誠品「這間分店」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

嗆蔣萬安反被酸「扶龍王」　王世堅：確實！韓國瑜被我罵到當市長

就是挺林佳龍！　王世堅讚：歷盡滄桑的人才經得起考驗

民進黨「保送」新黨背景黃琳參選　導演汪怡昕開罵「是沒人了嗎」

「最希望陳時中出來選」　連勝文：台北人好好跟他算帳

超過10萬具變壓器超過18年未檢測　監察院通過糾正台電

北農疫情遭檢討！黃珊珊批監院誤導　柯文哲嗆：別找不懂醫療的政治打手

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

騎士山路遇「雞群突襲」擋路　沿途慘叫不停！比雞叫還大聲

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

嗆蔣萬安反被酸「扶龍王」　王世堅：確實！韓國瑜被我罵到當市長

就是挺林佳龍！　王世堅讚：歷盡滄桑的人才經得起考驗

民進黨「保送」新黨背景黃琳參選　導演汪怡昕開罵「是沒人了嗎」

「最希望陳時中出來選」　連勝文：台北人好好跟他算帳

超過10萬具變壓器超過18年未檢測　監察院通過糾正台電

北農疫情遭檢討！黃珊珊批監院誤導　柯文哲嗆：別找不懂醫療的政治打手

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

台灣比烏克蘭更重要！　美國應避免對俄、中兩面作戰

小S狂讚大S變美「素顏像畫粉底」　曝她離婚後日常：放在家好可惜

柯文哲曝陳佩琪優點　「這樣的她不用濾鏡就好看」

周杰倫親下廚煮情人節大餐！　「菜色超親民」昆凌甜讚：簡單幸福

1顆湯圓要快走20分鐘！營養師教「熱量不爆表」4秘訣：別配紅豆湯

法國南部城市發生嚴重「爆炸案」　至少7人死亡

6件小事讓「遠距離戀愛」加溫！即使相隔兩地，心還是0厘米

侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

KID首曝光正妹女友長相！　情人節公開「超閃合照」網狂讚：真的美

美印太戰略「保護台海和平」　國台辦：敦促美方別在台灣問題玩火

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

政治熱門新聞

快訊／新北設計師「3天北市足跡」曝光　曾到大安區餐廳、書店

快訊／高雄案在台北足跡曝光　曾到中山區日本料理店、搭高鐵

快訊／沒有大量不明社區感染！　柯文哲下午開記者會宣布微解封

快訊／跟進柯文哲微解封？　侯友宜：新北疫情要觀察到2月28日

快訊／新北室內設計師足跡增加！　北市更新：曾去誠品台大店

快訊／新北設計師確診「捷運密集足跡」曝光　還搭客運到台中

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先　林佳龍直追陳時中只差4%

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

獨／民眾徵召立委選縣市長　柯文哲：可帶職、選不上就拔掉

LIVE／北市明起「微解封」　柯文哲親自說明

快訊／北市微解封！動物園、兒樂免預約　恢復畢旅「國高中可跨縣市」

更多熱門

相關新聞

情人節出擊！侯家軍投入議員選戰　侯友宜：鼓勵年輕人為新北努力

情人節出擊！侯家軍投入議員選戰　侯友宜：鼓勵年輕人為新北努力

2022選戰煙硝味四起，新北市副發言人戴湘儀、呂家愷、新北市長室秘書吳訓孝傳出將於14日情人節辭職、15日宣布參選議員，對此，新北市長侯友宜13日受訪並未否認，他表示，自己一直鼓勵優秀、肯做事、願意為新北付出的年輕人，為新北市這塊土地做最大的努力。

戴湘儀被侯友宜「1舉動」感動　從不後悔接新北副發言人

戴湘儀被侯友宜「1舉動」感動　從不後悔接新北副發言人

新北副發言人呂家愷12字形容侯友宜　「我願跟他一起為城市打拚」

新北副發言人呂家愷12字形容侯友宜　「我願跟他一起為城市打拚」

國民黨美女刺客一次看　被點名出征2022市議員

國民黨美女刺客一次看　被點名出征2022市議員

侯家軍就位！2女1男轉戰議員選舉　蔣志薇接任文基會副董

侯家軍就位！2女1男轉戰議員選舉　蔣志薇接任文基會副董

關鍵字：

侯家軍戴湘儀呂家愷吳訓孝

讀者迴響

熱門新聞

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

依依首曬納豆病床照！

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

更多

最夯影音

更多
日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面