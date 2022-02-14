侯家軍出擊！戴湘儀、呂家愷、吳訓孝請辭備戰議員選舉

▲戴湘儀、呂家愷、吳訓孝。（圖／翻攝臉書）



記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜領軍的「侯家軍」，新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷，以及新北市長室秘書吳訓孝，3人於14日請辭，收拾座位，離開市府，並透過臉書寫下離開市府的心情，預計於15日宣布投入新北市議員選戰。

談到與侯友宜共事的點點滴滴，戴湘儀說，每天的相處，發現在市長眼中，沒有政治、只有市政，性格好鮮明，就事論事、不扯關係，做事好認真，反正就專心做事，一直到現在，願意耐心聽不同意見，也能接受和以前不一樣的想法，讓他可以盡情的做好幕僚該做的本分，實話實說、直言不諱。她強調，離開，並不是結束，而是下一個開始，更是延續，「希望在下一階段，我一樣也可以認真努力，並且好好做事！」

呂家愷說，回想進到市府之初，不停思考著「我能為新北市做什麼？」，只要有機會決不放過，不停衝刺，把周圍的每件事情做到最好，從秘書處國際科、經發局招商科、商業科，到現在成為副發言人，隨著走過的地方、認識的人、視野逐漸開闊，有了這三年的歷練，讓我開始有能力思索「我想為新北市做什麼？」這個問題。

吳訓孝則說，「就這樣，在市府服務將近五年，來到了這天。在這個夜晚，好好的陪老婆和電燈泡鵝子吃個情人節晚餐，沒什麼比這個更重要的。謝謝市長把我還給我老婆」。

據瞭解，戴湘儀、呂家愷、吳訓孝3人將在15日召開記者會說明未來動向，也就是正式宣布參選，投入年底議員選戰，分別投入新莊、土樹三鶯及三蘆選區。至於新北市政府另一位副發言人蔡畹鎣，原本有意投入新店區選戰，但目前暫不參選，繼續留守副發言人職位。