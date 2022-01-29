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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨美女刺客一次看！高學歷、主播通通有　被點名出征2022議員

▲▼李明璇、戴湘儀、蔡畹鎣、柳采葳。（合成圖／翻攝IG）

▲李明璇、戴湘儀、蔡畹鎣、柳采葳。（合成圖／翻攝IG）

記者黃巈禾／台北報導

外傳國民黨2022議員選舉將派出「美女刺客團」，包括「北漂最正主持人」李明璇、電視主播柳采葳，以及新北市政府副發言人戴湘儀和蔡畹鎣，雖然四人尚未正式表態參選，但不少網友都直呼「國民黨有希望了」。

▲▼李明璇。（圖／翻攝IG）

▲李明璇。（圖／翻攝IG）

李明璇1993年出生高雄，父親李玉文為國民黨高雄市黨部副主委，丈夫潘德翰為國民黨前青年部副主任，她2018年主持高雄市長候選人韓國瑜在台北市舉辦的「北漂青年座談會」一砲而紅，被封為「北漂最美主持人」。

李明璇的高顏值和好口條，加上韓流加持，在2020立委選舉中曾被點名參選高雄立委扮演「最強刺客」，原有高度意願參選，但考量父親李玉文已表態參選鳳山區立委，態度轉為低調。

李明璇日前表示，目前確實已鎖定參選夫家所在的新北市板橋區市議員，也初步了解地方對她可能參選的反應，希望能為國民黨擴增中間選民與非傳統藍營支持。

▲▼戴湘儀。（圖／翻攝IG）

▲戴湘儀。（圖／翻攝IG）

戴湘儀1991年出生，頂著英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士光環，曾任壹電視新聞台記者，待媒體業3年半後轉職擔任新北市新聞局機要秘書，現為新北市副發言人，有新北「最美背後靈」之稱。

傳出戴湘儀有意披藍營戰袍選新莊，而新北市長侯友宜更帶著她到新莊廟街拜廟祈福，力挺侯家軍的意味濃厚。對於是否參選，戴湘儀沒把話說死，她表示，「目前現階段還是在市府，跟著市長在做事情，所以現階段還是以市政工作為主，至於未來的規劃再給我一段時間，到時候再跟大家來報告。」

▲▼蔡畹鎣。（圖／翻攝IG）

▲蔡畹鎣。（圖／翻攝IG）

蔡畹鎣1991年出生，畢業於世新大學口傳系，在校活躍並擔任學生會會長，2018年投入侯友宜競選團隊，由於外型亮麗，被封為「新北學姊」，去年8月開始進入新聞局任職，負責新媒體業務，包括侯友宜前進校園社團的影片活動主持、直播主持，疫情期間也協助主持疫情說明記者會。

盛傳蔡畹鎣有意問鼎第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）議員，並與侯友宜一同到捷運大坪林站視察防疫情形，引發地方議員議論，就在蔡畹鎣現身新店的那天上午，國民黨智庫副執行長黃心華也在臉書宣布將投入新店區議員的黨內提名，並劍指侯家軍成員參選議員的適當性，過去對黨的發展貢獻、是否曾為黨辯護都應該納入考量範圍。

對於黃心華的意見，新北學姊蔡畹鎣則表示，自己秉持在市府好好做事、為民服務、為新北市服務，只要是為人民著想，相信市民都會非常歡迎。

▲▼柳采葳。（圖／翻攝IG）

▲柳采葳。（圖／翻攝IG）

傳出國民黨打算推出主播柳采葳參選台北市中山大同區。柳采葳證實，確實有長輩勸進參選，目前正整體慎重考慮中，她目前仍從事熱愛的政治新聞工作，電視台又賦予她代班主持政論節目重任，自己剛考上台大政治研究所在職專班，這些都是當前首要挑戰。

據了解，台北市前市長郝龍斌也曾勸進。柳采葳說，因家人因素，對政治原就有興趣，又曾參與國民黨青年團活動，也認為台灣需一個較強的在野黨，國民黨與中山大同區需新力量與氣象，若能為國民黨擴大中間與淺綠支持，並不排除參選。

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