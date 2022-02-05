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新北副發言人呂家愷12字形容侯友宜　「我願跟他一起為城市打拚」

▲▼新北副發言人呂家愷。（圖／Facebook／呂家愷 新北市副發言人）

▲新北副發言人呂家愷。（圖／Facebook／呂家愷）

記者楊蕓／新北報導

新北市政府副發言人呂家愷外傳將投入2022新北市議員選戰，呂家愷向《東森新媒體ETtoday》表示，目前仍會專注在副發言人的工作內容，做好防疫，為市政發聲。談到新北市長侯友宜，呂家愷說，非常欣賞市長的「公正無私、不忘初心、全力以赴」，以及只問黑白是非，堅持做對人民有益的事，更讓他相信，只要持續做著對的事情，也能成就一番作為。

呂家愷畢業於英國Loughborough University藝術學院碩士、國立成功大學資訊工程學系學士，目前就讀於國立政治大學教育行政博士班，家族經營事業為鶯歌著名的陶瓷工廠台華窯，曾擔任新北市政府青年委員，曾任職於經發局、秘書處，並在去年8月22日起調任新聞局擔任副發言人。

呂家愷表示，2017年從英國念完藝術碩士返台後，待在家鄉鶯歌從事文化產業相關的工作，2018年加入侯友宜競選團隊，他說，當時做出這項決定是經過與家人的討論，初衷除了告訴自己要多了解新北市各行各業的現況，更從中了解到許多自己不曾有機會接觸的觀念與地方的聲音。

▲▼侯友宜打「高顏值牌」增2副發言人　「新北學姐」曾任學生會長。（圖／翻攝呂家愷臉書）

▲新北副發言人呂家愷。（圖／翻攝呂家愷臉書）

呂家愷說，從加入競選團隊到進入市府工作，他非常欣賞侯市長做事情的態度，尤其最近幾年因為疫情，民生顯得格外重要，跟著侯市長一起推動市政，「只問黑白是非，堅持做著對人民有益、做著正確的事情」，這讓他相信，只要持續做著對的事情，也能成就一番作為。

回顧2021年，呂家愷說，每日的防疫說明會，是轉任副發言人後印象最深的一件事。面對疫情的衝擊，不論在生活或是工作上，所有人都為了回到正常生活的那一天，做出了部分犧牲或是改變，「能夠站在市府發言體系，跟著長官、同仁一起與市民朋友作戰，我因為這份工作而感到光榮。」

「我認識的侯市長，公正無私、不忘初心、全力以赴。」呂家愷說，2021年底，當外界對侯市長在公投態度上出現許多聲音時，這是他在自己粉專貼文上的開頭，「這是我一直以來欣賞侯市長的原因，也願意跟著侯市長一起好好來為這座城市打拼。」

對於外傳呂家愷將投入2022年市議員選舉，他則表示，目前身為新北市政府的副發言人，唯一的目標就是專注於目前的工作內容，做好防疫，為市政發聲，更感謝長官願意給予年輕人機會，讓我們可以融入青年的想法協助市政宣傳。

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