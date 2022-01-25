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侯家軍就位！2女1男轉戰議員選舉　蔣志薇接任文基會副董

▲▼新任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長蔣志薇。（圖／新北市府提供）

▲新任市府顧問兼任新北市文化基金會副董事長蔣志薇。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

侯友宜團隊異動！新北市政府今（25日）公布最新人事案，新北市文化基金會副董事長林芥佑請辭，由觀旅局長蔣志薇轉任市政顧問兼任文基會副董事長，現任水利局副局長楊宗珉調升觀光旅遊局局長 ，人事案本周三（26日）交接後生效。

林芥佑是侯友宜在2018年競選新北市長時的核心輔選大將，離開文化基金會後，動向令人矚目，外界評估為今年選戰先遣鋪路；另一位選戰功臣、現任副市長謝政達預期則在府內操盤新北市長、市議員選戰。

蔣志薇是侯團隊內少數擅長新媒體、行銷創意又具企業歷練的首長，在新北首任青年局長出爐之前，一直是市府小內閣最年輕的局處長。蔣志薇在去年臨危授命從新聞局轉任觀旅局長，籌備受到疫情影響的新北耶誕城，獲得國際媒體「全球最令人讚嘆的八棵耶誕樹」的美譽，成績亮眼，成功穩住市府年度最重要的大型活動。

不僅如此，近期本土疫情擴散，在桃園、台北出現防疫旅館群聚感染時，蔣志薇要求新北38家防疫旅館業者，落實「紅、黃、綠」區域的感染控制，避免交叉感染造成群聚，嚴防防疫旅館成為疫情破口。

在新秀方面，新北市3位副發言人戴湘儀、蔡畹鎣及呂家愷，也被侯友宜賦予高度期待。其中，有「最美背後靈」稱號的戴湘儀，主責媒體行銷；蔡畹鎣在疫情記者會上主持功力穩健；呂家愷畢業於Loughborough University藝術學院，父親為鶯歌地區台華窯董事長呂兆炘，地方實力雄厚。

據悉，戴湘儀、蔡畹鎣及呂家愷將分別出征新莊、新店和鶯歌，預計在農曆春節之後辭去市府職務，正式投入選舉。3人現在皆積極經營臉書新媒體，目前仍以隨行市長行程為主，不過是否因為疫情未歇而調整離開市府時程，尚待觀察。

農曆年前，林芥佑悄悄轉進民間，蔣志薇接任文基會，加上多位侯家軍參選即將就位，侯友宜練兵佈局意味濃厚。侯友宜的市政成績深厚，目前防疫工作是重中之重，但中二選戰結果讓團隊內部不敢輕忽，之後發言人群由誰接任、接下來市府團隊成員誰還會暫離市府、佈棋選戰，值得關注。

▼新北市副發言人群（由左自右）：呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣。（合成圖／翻攝臉書）

▲新北市副發言人群（由左自右）：呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣。（合成圖／翻攝臉書）

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