戴湘儀被侯友宜「1舉動」感動　從不後悔接新北副發言人

▲新北市長侯友宜、新北副發言人戴湘儀。（圖／戴湘儀提供）

記者徐政璿／台北報導

主播出身的戴湘儀，轉戰新北市副發言人後，未來動向受到關注。戴湘儀向《東森新媒體ETtoday》透露，自己從不後悔接下市府副發言人的職務，她也分享太魯閣號列車出軌事件時，她與侯友宜一同前往殯儀館，侯的一個小舉動，讓她極為感動。

原本是電視台主播，戴湘儀當時跑的線路為台北市政，市長柯文哲當時常半開玩笑地詢問她「要選哪一區？」這些玩笑話卻讓她起心動念，開始思考「我有可能投入政治嗎？」

觀察台灣政治發展，戴湘儀指出，自從開始跑政治新聞，近距離接觸政治人物，了解政治運作後，「我變得很中立」。她說，黨有立場、政治人物有獨立思考的空間，選民也有認同的自由，也許認同了這個黨，卻不見得喜歡這個人，每件事情都有正反兩面。

戴湘儀表示，時任新北市新聞局長蔣志薇的一通電話，到後來面談，最後正式決定來新北，中間隔了3個多月，最後願意接受挑戰的關鍵在於「是侯市長認真做事的風格，和蔣局長許多市政宣傳的創意想法」。

她坦言，投入政治對沒有政治背景的人而言，需要鼓起很大的勇氣，要接受檢視、關注，但她就想一件事，如果沒來會不會後悔，答案是 「絕對會」，於是聽自己的心做出了這個決定。

回顧來到新北市府1年多以來，戴湘儀表示，最印象深刻的事情，就是侯友宜處處暖心的舉動。

「我要用暖爸形容他。」戴湘儀回憶，有天晚上行程結束後，自己獨自搭乘機場捷運回家，侯友宜請隨扈開車載她到附近的機場捷運站；隔天，隨扈說，「妳下車後，市長不放心，堅持要看妳搭上長長的電梯上月台後才離去」。

太魯閣號列車出軌事件時，戴湘儀與侯友宜前往殯儀館，接送回來的大體，下車前侯對她說「如果怕就不要進沒關係」；在大體被抬進來時，侯友宜為了擔心她受到衝擊，把她的整個人往後挪了一下，「這個小舉動，讓我超級感動」。

戴湘儀說，侯友宜當時表示，自己是警察，看過很多的大體，遇過很多很慘烈的狀況，但侯認為她沒有這種經驗，「可能就是一種父親疼惜女兒的心情吧」。她認為，侯友宜只堅持做對的事情，對的事就往前衝，不畏懼任何挑戰和攻擊，做對得起自己、對得起人民的事。

▼戴湘儀。（圖／翻攝IG）