串聯22縣市黨團反福食　朱立倫：不要拿加入CPTPP唬爛

▲國民黨主席朱立倫出席「守護人民食安，全力把關」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前宣布福島食品解禁，國民黨11日串聯全台22縣市議會共同反對核災區食品。國民黨主席朱立倫上午出席台北市議會黨團記者會時，嗆行政院稱地方不能做更嚴格要求，「請問那樣台灣地方自治還存在？」、「不讓核食進到大家肚子裡，是不愛台灣？」，任何有疑慮的食品不能接受，並說政府不能用加入CPTPP來唬爛國人。

朱立倫說，每一位媽媽都不願意讓孩子吃到核食，每位家長都希望吃到安心健康的食物，這麼多年來，國民黨一再堅持站在人民旁邊，跟大家站在一起捍衛食安，「民進黨卻一直指控國民黨，認為今天保護人民的食安，不讓核食進到大家肚子裡，是不愛台灣？我相信這沒人能接受」。

朱立倫表示，今天全台灣22縣市議會黨團都要強力捍衛人民食安、為全民把關，尤其地方自治條例要嚴格要求禁止任何核食進入市民的胃，更重要的是不能夠讓校園裡有任何核食讓孩子吃到。

「整個要求從過去到現在，都應該要有這樣堅定的立場。」朱立倫說，學校衛生法到各縣市自治條例嚴格貫徹，不足的地方應該予以補強，民進黨竟然會說現有法規已非常完整，「但事實上，現有法規中，只有優先使用國產的食品，農委會也公告只有93%是國產，還有7%不是國產，我們不容許任何一絲差錯」。

朱立倫指出，只要是為了人民安全健康，地方政府、議會當然有權利通過自治條例來保障人民安全，「中央禁止的，地方不能開放；中央規範不夠嚴格的，地方要求更嚴格」，這是民意代表的天職，也是地方自治精神，「請教蔡總統你懂不懂、了不了解？」

朱立倫說，今天跟日本關係友好，是盟友關係，歡迎所有日本產品來到台灣，也願意吃很多日本安全健康的食品，「但任何有核安疑慮的核食，不能接受、更不要用加入CPTPP來唬爛國人」。