安倍讚開放福食跨越CPTPP障礙　蘇貞昌：可見政府做對了

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前宣布福島食品解禁，最快2月下旬就可以開放進口。而總統府昨證實，日本前首相安倍晉三曾在1月31日與蔡英文總統通電話，討論福島食品進口。對此，行政院長蘇貞昌說，日本安倍前首相很清楚地表示，台灣合理開放安全的日本食品進口，是跨越了台灣要加入CPTPP最重大的障礙，「可見我們政府做對了」。

「政府一定嚴格依科學證據把關，讓國民食品安全絕對滴水不漏。」蘇貞昌表示，今天特別到原能所來，就是向國人報告，我們有最專業的人力、最精密的儀器，我們的檢驗量能1年近7萬件，遠比需要檢驗的相關樣品多很多，「請國人放心，我們一定會做得比國際更嚴格，會做得更好」。

另外，國民黨主席朱立倫拋出要修法避免福食進入校園，對此，蘇貞昌說，《學校衛生法》明白規定，是用在地食材，之所以用在地食材，就是因為鼓勵我們的孩子認識在地食材，同時在地食材，台灣所有的產品確實是優秀、新鮮，而且即時、價格還合理，所以我們國人同胞可以非常放心，多年來我們學校也都是鼓勵用在地食材。而在海關國境嚴格檢驗的部分，我們都一定為國人嚴格把關，這一個雙重的把關，大家都可以放心。