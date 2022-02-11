王世堅批蔣萬安「三不」軟男　放話柯文哲「不必肖想綠票」

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長選戰將於年底登場，民進黨台北市議員王世堅11日在臉書發文談選局，指國民黨熱門人選蔣萬安，多年來都無法當機立斷，直言「暖男好，軟男就很糟糕」，至於民眾黨，台北市長柯文哲則因多次砲打綠營，且現在民調支持度多來自藍營，所以柯文哲「不必肖想吸綠營的票」，他相信這次選舉「綠營一定會討回一個公道」。

王世堅今透過臉書談年底北市長選局，點評國民黨蔣萬安「暖男好，軟男就很糟糕」，他指出，蔣萬安多年來碰上任何重要政治的分析、決策、判斷，都沒有辦法當機立斷。

王世堅以「三不」形容蔣萬安，指從他的崛起，一直到他現在的作為，「他就是抱持著不犯錯、不得罪、不做決定」，蔣萬安是用三不保持他暖男的形象，但這三不也讓蔣萬安成了「軟男」。

而年底卸任的柯文哲，仍左右著民眾黨的未來局勢，王世堅則指出，柯文哲也不必肖想吸綠營的票，這個機率已非常非常低，「柯文哲現在民調支持度多數來自藍營，這非常清楚」。

王世堅認為，其原因就是柯文哲當上台北市長以來，多次揶揄台灣價值，「柯文哲你要跟中共床頭吵床尾和、兩岸一家親就算了，柯文哲你背叛我們台灣價值也算了」，但柯文哲卻是動不動就拿台灣價值來揶揄、糟蹋、修理，「本次選舉，我們綠營一定會討回一個公道」。