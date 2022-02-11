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美國疫苗打到5歲、台灣打到12歲　柯文哲：國家防疫戰略要確認

記者陳家祥／台北報導

全國中小學11日開學，台北市長柯文哲上午前往景美國小視導學校開學防疫整備狀況。根據北市教育局統計，開學前教職員工接種新冠肺炎疫苗第2劑達98.7%，並完成291個校園環境清消。針對國小生都沒打疫苗，柯表示，目前台灣是打到12歲、美國打到5歲，「打不打國家的防疫戰略要確認」。

▲▼寒假結束開學第一天，台北市長柯文哲與教育局長曾燦金一早便到景美國小視察開房防疫工作，並發放開學小禮物給到校上學學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲寒假結束開學第一天，台北市長柯文哲與教育局長曾燦金一早便到景美國小視察開房防疫工作，並發放開學小禮物給到校上學學生。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲表示，新冠肺炎疫情發生至今2年，該有的準備都有了，學校教職員工打疫苗已達98.7％，接近99％，我們希望提供一個安全的服務，「老師該打疫苗都打完了，酒精、口罩等防疫物資也相當夠、都有供應，開學前環保局都有到校園也清消過」。

至於國小學生都沒打疫苗，柯文哲說，目前台灣是打到12歲、美國打到5歲，
「打不打國家的防疫戰略要確認」，一般來講小學生就算感染，症狀也不嚴重，打小學生的目地是避免成為傳染源，回去傳染給阿公、阿嬤。

柯文哲說，目前疫苗只有打到12歲，將來微解封過程一定是國中以上先，現在校園沒有開放的，按科學數據，最重要是到下周台北市提供29萬劑疫苗，打第1劑、第2劑，一般來講打第一劑要等14天才有抗體，有基礎免疫後，打追加劑的抗體出現很快，不會超過4、5天，希望到下周北市可以打的就去打。

柯文哲表示，29萬劑打完，估計第3劑接近50％，就會根據狀況一步一步解封，根據過去經驗，突然解封都會出問題，所以就慢慢放。

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