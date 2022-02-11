記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，考量國內疫苗覆蓋率達一定程度，台北市長柯文哲日前拋出微解封議題，引發各界討論。但由於本土疫情近幾天升溫，柯文哲11日受訪時說，原本觀察到今天11日，現在調整到15日；是否因疫情變化而延後？柯說，大概今天心裡就有數，看台北市有沒有新增案例，「如果沒有，再來就假日，若沒有，下周一就宣布周二怎麼做」。

▲寒假結束開學第一天，台北市長柯文哲與教育局長曾燦金一早便到景美國小視察開房防疫工作，並發放開學小禮物給到校上學學生。（圖／記者湯興漢攝）



全國中小學11日開學，柯文哲上午前往景美國小視導學校開學防疫整備狀況。柯文哲說，新常態時代，我也講了觀察到15日，如果要動作的話下周二開始，大家也許不太喜歡，所以說新常態要有一個應變能力，隨時觀察變化再決定。

柯文哲表示，有專家認為是開工後14天的觀察比較好，「一般來講16日，我估計15日差不多，差1天而已」。

柯文哲強調，新常態是應變和保險概念，應變速度要快，當時估計2月7日開始民眾從南部湧回來，潛伏期2至4天，大概到今天我們心裡就有數，看台北市有無新增案例，「如果沒有，接下來假日，周一就會會宣布周二怎麼做」，心中有一個期待，但隨時應變，未來世界大概都是這樣的生活態度。

至於台北微解封，新北卻說不跟進，共同生活圈執行起來會不會有困難？柯文哲說，「我都還沒有決定怎麼做，他怎麼跟進？」