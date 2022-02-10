養魚先養水　台南市動保處呼籲漁民做好養水及水質管理

▲台南市動保處呼籲漁民在放養前應先做好整池、消毒及做水的工作，放養前應做好水質管理、並提供養殖戶水質檢驗、魚蝦苗健康檢查服務，歡迎多加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春季即將來臨，許多漁民準備放養新一季的魚（蝦）苗，「養魚先養水」，「做水」（養水）是放苗前的一個重要步驟，農業局動物防疫保護處呼籲放養前應做好水質管理並提供養殖戶水質檢驗服務，歡迎多加利用。

台南動保處表示，魚塭經整池及消毒後，可開始進行養水步驟如下：1、注水時請注意入水管口用細網過濾，防止雜魚隨水流進魚池捕食新放養的魚苗，尤其是肉食性魚類，若仍有雜魚進入，再以每分地使用6至12公斤茶粕（一般約調整為5ppm）殺除池中雜魚蝦類，之後再於5至7日內逐漸將池水加滿。

2、入水完畢後再次進行消毒，建議5至7天後可添加益生菌或光合菌。3、後續添加有機或無機肥料，培養適當的藻類及動物性浮游生物，供魚苗攝食與穩定水質。可於整池後放養前施放20公斤/分地左右米糠做基肥，如池底貧瘠則於第一次曬池即加有機肥做基肥，待池水醱酵水色穩定後即可放苗，不然極易造成水體缺氧、泛池，池底較肥者可不放。放養前後應做好水質管理，定期進行水質檢驗，以避免水質惡化而影響魚蝦健康。

農業局長李建裕表示，近年來氣候已逐漸趨向極端型態，為避免遇到長期乾旱、無水可用的窘境，在放養之前應備有水庫或預留一水池做為水質不良時可緊急使用，平時可使用益生菌或光合菌來維持良好水質及保養池底，如果遇到水質惡化，沒有水庫及好水可用時，可使用活性碳或沸石粉搭配益生菌來改善水質，但須數日才能見效，常常緩不濟急；水庫平日應做好水質管理，新注水或引水後應進行消毒工作，且不可放養過多的魚蝦，以免又失去水庫的功能性，動保處呼籲養殖戶應每場自備水庫，以備不時之需。

台南市水產養殖產業發達，黃偉哲市長相當重視養殖漁業的輔導，提醒養殖戶如果發現魚蝦食慾減退或異常死亡，應儘速請水產獸醫師檢驗。動保處有提供細菌培養、藥物敏感性試驗、安全用藥等專業諮詢及免費魚蝦定期檢查服務，歡迎養殖戶多加利用，養殖戶有任何魚蝦疾病防治的問題，也可洽詢動保處（06-6322899分機12、22）或忠義辦公室（06-2130958），將有專人提供諮詢服務。