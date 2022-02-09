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校園齊防疫平安上學去　迎接開學日台南公布10項開學防疫措施

▲台南市教育局提出開學10項校園防疫措施，促請積極準備防疫，開學前確實完成校園室內外清消，守護師生安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局提出開學10項校園防疫措施，促請積極準備防疫，開學前確實完成校園室內外清消，守護師生安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2月11日開學在即，黃偉哲市長關心校園防疫工作準備情形，特別提醒務必落實防疫工作，守護師生安全，讓家長放心，教育局新春開工當日，邀集國中小校長團體代表、教師團體代表共同研商防疫措施，提出開學10項校園防疫措施，促請積極準備防疫，開學前確實完成校園室內外清消，守護師生安全。

黃偉哲市長表示，市府及所有市民朋友共同努力下，繳出漂亮的防疫成績單，確診個案數為六都最低，但防疫絕對沒有鬆懈的本錢，為迎接學生2月11日返校上課，持續以最嚴謹的態度審慎守護校園安全。開學前，已要求環保機關與全市所有國中小務必共同完成室內外環境消毒工作，同時，南市所屬國中小教職員工完整接種2劑疫苗比率已超過98％、接種第3劑疫苗比率也超過42％，未來會持續鼓勵每位師長完成第3劑疫苗接種，提升整體保護力。

教育局長鄭新輝表示，開學後的校園活動得以實體辦理，但必須審慎評估辦理風險及落實防疫規範。為管控校園師生健康，開學後每日上學前、入校時及下午需各量測1次體溫，也呼籲師生如果有身體不適情形應該立即反映，同時就醫並在家休息，避免外出。同時強調，從2022年1月1日開始，依中央規定要求教育場所（域）從業人員應接種COVID-19疫苗2劑且滿14日，若未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供3日內抗原快篩（含家用快篩） 或PCR檢驗陰性證明，並且每週提供1次證明，直至接種完整2劑滿14天止，未來將請學校確實檢核每位師長的疫苗接種或健康篩檢結果。

鄭新輝局長進一步表示，為阻絕可能的校園傳染風險，學校將持續實施門禁管制，家長及訪客原則非必要不入校園，倘有必要入到校園時，必須遵守防疫規範，配合實聯制、戴口罩及量體溫等措施至指定空間洽公；同時為了兼顧校園防疫與民眾運動需求，校園將維持非上課時間，依公告時段開放戶外空間，全面暫停室內空間借用，請各位市民朋友見諒，共同為守護校園師生健康努力。

▲台南市教育局提出開學10項校園防疫措施，促請積極準備防疫，開學前確實完成校園室內外清消，守護師生安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局補充表示，因應開學10項防疫方針分別為：一、盤點防疫物資：備用口罩、漂白水及酒精全數到位(消耗性防疫物資存量：漂白水15376公升、酒精10390公升及口罩187萬片，還有額溫槍6132支，2020所規模450人以上學校配發紅外線熱顯像儀及13萬名學生每人一組隔板；二、校園全面清消：開學前完成校園室內外環境清消工作；三、師生健康管控：進行實聯制、勤洗手、師生每日三次體溫量測(上學前、入校前、下午上課前)；四、全程佩戴口罩：除飲水及午餐時間，在校全程佩戴口罩；五、午餐防疫升級：開學後2週內，用餐加設隔板；六、強化門禁管制：非必要之洽公人員不得入校，並設置接待專區；七、嚴謹規劃跨縣市活動：審慎評估必要性、風險性，徵詢家長意見後辦理；八、提高疫苗施打率：定期追蹤，持續鼓勵教職員工施打第三劑疫苗；九、自主防疫檢核：督導學校定期檢核防疫措施落實情形；十、配套預防性停課:配合疫調及校園清消實施預防性停課，提供同步或非同步線上學習課程，停課不停學。

台南市相關防疫措施將依指揮中心公告之疫情狀況，於開學後持續滾動修正，也籲請家長與民眾共同配合，守護師生健康。

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