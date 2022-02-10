高雄男騎車「逆向撞狗」殘忍畫面曝　隔天磚頭砸貓！鄰居氣炸報案

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄左營區一名男子返家時疑似看不順眼狗狗在路上曬太陽，居然直接騎車「逆向撞狗」，狗狗發出淒厲的慘叫聲引起鄰居注意，調了監視器才發現居然是住家附近的男子所為。不料，事件才發生沒多久，男子隔天又拿磚頭砸流浪貓，讓鄰居氣得要報警。對此，高雄市動保處表示，如確定有虐待動物行為，將依動保法裁罰。

▲高雄男騎車「逆向撞狗」殘忍畫面曝。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據監視器畫面可見，一隻黑狗原本在馬路中央曬太陽，但有名男子騎車要返家時，直接逆向撞了狗狗，狗狗發出淒厲的慘叫聲連忙逃走。

▲遭男子「逆向衝撞」的狗狗叫妞妞，當天在馬路上曬太陽，卻無端被撞。（圖／記者吳世龍攝）

附近鄰居表示，這隻黑狗叫妞妞，本來是有人養的，後來主人搬家後就變成流浪狗，由於一直在附近出沒，有好心的住戶就收留下來照顧，已經養了10幾年，對認識的人都不會隨便吠叫。當天看到妞妞發出慘叫聲逃走，才去調監視器查看，發現是附近住家男子所為，但妞妞也沒吠他、也沒咬他，覺得很莫名其妙。

不料，事件才發生沒多久，隔天男子又被直擊拿了磚頭狠砸流浪貓，鄰居氣炸質問男子，男子回應，流浪貓都跑去翻他家的土，怒嗆「不要沒事養這些貓狗來糟蹋我」，這番回應讓鄰居氣得要報警。

▲高雄男騎車「逆向撞狗」後，隔天又被鄰居撞見用磚頭砸貓。（圖／記者吳世龍翻攝）

該名鄰居表示，自己平時愛貓，確實有準備食物餵養流浪貓，不過，都有注重環境清潔與衛生，貓貓狗狗也是一條生命，也沒傷害到他，真的很不合理。

對此，高雄市動保處表示，目前還在連繫及查証相關人事物證，如確定有虐待動物行為，將依動保法裁罰1.5萬元至7.5萬元（依違規態樣，罰責各有不同）。

而左營分局表示，本分局俟動保處移請裁處時，將依完整檢舉影片內容開立告發單，初步看影片，該男違反道交處罰條例第45條1項3款不依規定駛入來車道。