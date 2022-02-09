台南贈《1930．烏山頭》予日本金澤市　黃偉哲：文化外交突破疫情重圍

▲台南市舉辦「《1930．烏山頭》日文版贈書儀式」，由市長黃偉哲代表台南市，贈送500本《1930．烏山頭》日文版給日本金澤市，金澤市長山野之義代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市9日舉辦「《1930．烏山頭》日文版贈書儀式」，由市長黃偉哲代表台南市，贈送500本《1930．烏山頭》日文版給日本金澤市，金澤市則由市長山野之義代表受贈，書中主角伊東哲後代伊東平隆、北國新聞社砂塚隆広専務取締役及《1930．烏山頭》中文版原作者謝金魚（謝佳螢）小姐皆出席參與。

贈書儀式因應疫情，採跨國視訊方式舉行，透過虛實交錯的畫面，將書本從台南贈送到日本金澤，完成本次贈書儀式。



市長黃偉哲表示，今天能參與這麼有意義的文化交流活動，非常高興，台南和金澤共同的記憶是嘉南大圳，每年5月金澤市均會組團來台參加八田技師追思會，這兩年雖因疫情暫時中斷，但台日的聯繫不間斷，防疫上捐贈的物資用品予日本，而日本政府去年也贈予台灣AZ疫苗，一起團結抗疫。在學術教育方面有許多交流，這次《1930．烏山頭》日文版贈書後，將會分送到當地的學校圖書館或藝文機構等，希望讓更多日本小朋友認識台灣，認識台南大圳。



黃偉哲說，台南市不僅是文化古都，也是美食之都，有許多美食、小吃、水果及農特產品，歡迎山野市長以及日本的朋友在疫情過後，再來台南相聚，吃遍台南美食。



《1930．烏山頭》是台南市文化資產管理處出版的青少年繪本小說，以嘉南大圳建造者八田與一及表姪伊東哲為主角，敘述兩人在嘉南大圳建造時期與大圳女神邂逅的奇幻故事，全書以伊東哲畫作《嘉南大圳工事模樣》為藍本，描繪了1920-30年代嘉南平原的各種工程景象與人物風景。今日同時是書中主角《嘉南大圳工事模樣》畫師伊東哲的冥誕，別具紀念意義。





市府指出，去(2021)年5月8日辦理「嘉南大圳開工滿百週年紀念典禮」，蔡英文總統親自到場領銜跨國視訊同慶，展現台日友好情誼。會後據金澤與會民眾稱，日本部分學校有收藏《1930．烏山頭》一書，當地學童對書中的圖像十分有興趣，卻因不諳中文，無法讀懂其中故事。為推動文化交流，文資處尋求日本北國新聞社出版局協助，翻譯書中內容，並依日本民情在地化改寫，並邀伊東哲後代伊東平隆夫婦一同編修，促成日文版出版，未來金澤市的學校、圖書館將提供閱覽，讓日本學子有機會更深入瞭解台灣嘉南大圳的歷史。



文化局長葉澤山表示，除本書日文版問世，今年初剛開幕的隆田文化資產教育園區內，也有一個以《嘉南大圳工事模樣》為主題打造的沉浸式劇場，除了將原本平面的畫作加入動畫與聲音之外，民眾透過觸摸畫面或踩踏地面，動畫也會隨之互動，讓觀眾更真切的感受到畫作中所描繪的場景。





《1930．烏山頭》日文版將於今日贈書儀式後，在日本國內上架，並於2月20日假東京「誠品生活日本橋」舉辦線上新書發表會，包含中文版原作者謝佳螢、旅居台灣的日本作家栖來光、翻譯池田茜藍老師均會出席，與日本觀眾暢談本書的創作緣起，將台灣的大圳水文化推廣至日本。