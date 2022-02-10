開學日台南準備好了！　黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

▲為迎接2月11日的國中小學開學，台南市長黃偉哲特別10日前往麻豆國小，視察學校開學前的防疫整備成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為迎接2月11日的國中小學開學，台南市長黃偉哲特別10日前往麻豆國小，視察學校開學前的防疫整備成果，當場指示教育局及所有學校務必落實防疫整備，確保各校於明日開學前皆已完成，讓小朋友上學安心、家長放心，並慰勉各位師長辛勞，用心準備一個健康安全的校園喜迎學生返校。





市長黃偉哲表示，11日就是開學日了，今天來視察學校對於教具、教室的清潔，台南市的老師98％以上，都已經打完第二劑疫苗，很多也都打了第三劑，台南市政府會盡全力提供一個健康安全的教育環境給學生，希望各位家長安心。台南市在市府團隊及所有市民朋友共同努力下，確診個案數為六都最低，但防疫絕對沒有鬆懈的本錢，隨著年假過完，為迎接學生11日返校上課，台南市每一所學校皆應以最嚴謹的態度面對疫情，謹慎守護校園安全。





黃偉哲日前也指派環保局人員，務必於開學前完成全市所屬學校的戶外環境清消作業，今日也藉著視察學校，瞭解學校的整備狀況，包括室外遊具與教室環境清潔消毒、午餐隔板及額溫槍、肥皂、口罩、漂白水、酒精等防疫物資整備等，並視察學童於校門口實聯制登記、量測體溫、戴口罩的流程。





教育局長鄭新輝表示，感謝環保局協助，讓各校都於開學前完成戶外清消作業，麻豆國小亦已於2月8日完成清消，今日學校老師也配合提前返校，針對教室與教學設施、午餐隔板等設備再做加強，教育局也要求各校，於開學前針對防疫物資進行盤點，務必準備充足、到位，同時請各校在開學前最後一天再次檢視，感謝學校老師為學童的健康及安全所做的努力。





教育局表示，各校已為開學做好準備，務必提供學生最安全的教學環境，目前相關規定，皆依據中央流行疫情指揮中心及教育部指示辦理，相關防疫措施，亦將依指揮中心公告之疫情狀況，於開學後持續滾動修正，也籲請家長與民眾共同配合，守護師生健康。