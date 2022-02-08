快訊／行政院承諾「台灣絕對不會進口核食」　邊境檢驗4步驟曝光

記者杜冠霖／台北報導

受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口逾10年，如今有望開放。行政院8日上午10點召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福食解禁，行政院食安辦主任許輔表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。對於邊境審查，政府也會秉持四步驟，包括書面審查、現場查核、取樣、檢驗，嚴格把關。

許輔表示，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，codex的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比codex、美國、歐盟都還要嚴格。

▼台灣食品檢驗標準與CODEX標準比較。（圖／翻攝行政院直播）



許輔指出，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，許輔強調，台灣不會進口任何的核食。

許輔表示，目前禁止福島周邊地區所有食品輸入的剩台灣、中國，各個國家都調整相關管制措施，大部分國家都已經開放，且所有CPTPP成員國均已完全解除管制措施。

對於食安把關，許輔指出，主要管制量能放在邊境，其次則是市場的抽驗，四個步驟分別是書面審查、現場查核、取樣、由認證實驗室檢驗，過去10年針對日本食品的邊境輻射檢驗逾18萬件，都是合格的，這樣的檢驗數量在全世界是數一數二高，美國同時期檢驗1749件，「國內多了幾乎18萬件，且都是合格的。」

▲十年來針對日本食品檢驗全數合格。（圖／翻攝行政院直播）



許輔表出，假設有微量檢出，例如1貝克以上，但未達100貝克，在每個上班日，食藥署都會公布最新檢驗結果，包含品項、數據、產地、檢出數值以及後續處置方式都會公布。

自蔡政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉後，下一步恢復福島5縣食品進口傳言四起。如今我國經貿布局迫切加入CPTPP，該組織目前以日本為首，因此解禁福食成為當局重中之重。

對於解禁福食，總統蔡英文多次宣示，會以國人健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據來面對。羅秉成1月27日在行政院會後記者會上被問及此事，也表示，在食品政策上，政府向來立場一定是保護國人健康為最優先考量，也要和於國際標準，乃至要有科學實證證明，都會本於這樣原則依法處理。

其他人也看了這些新聞...

► 行政院將宣布開放福島食品 2018年公投「779萬人反對」

► 民眾黨不反對日本福食解禁 提「3大訴求」盼政府能做好

► 福島食品開放！5縣市進口常規化 特定「食品」禁入、需檢驗

相關新聞...

► 日本核食終解禁！2018年公投再卡2年 禁輸台10年紛擾一次看

► 福島食品解禁今拍板 趙少康批民進黨「反核電卻擁抱核食」

► 日本福島食品今解禁 王定宇曝3原則加3配套：完成馬英九願望