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12歲車庫創業「月入111萬」！少女自創品牌當老闆　開賣1天被買爆

▲▼ 澳洲少女12歲創業。（圖／翻攝自IG）

▲ 希安娜想幫助有同樣困擾的青少年，決心創業。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨一名少女11歲那年深受皮膚問題所苦，卻找不到適合的產品可用，決心推出自己的護膚品牌，鎖定有皮膚困擾的青少年，將家中車庫當成倉庫，隔年正式創業，開賣第一天就大受歡迎，最高曾經月入百萬。

根據《每日郵報》，來自雪梨的女學生希安娜（Sienna Jovcevski）今年1月才剛過13歲生日，卻已擁有自己的護膚品牌Tweeny Skin，幫助青少年對抗青春期以前的青春痘問題。

希安娜11歲時皮膚狂出狀況，當時便注意到市場上缺乏適合青少年的護膚產品，於是用1.5萬美元（約新台幣41.7萬元）存款成立這家公司，並將爸媽的車庫改造成小型倉庫，經營品牌有成，同時還兼顧課業和每周15小時的舞蹈課程。

創業以前，希安娜也曾嘗試市面上的清潔產品，但不是沒用就是太過刺激，後來在網路上找到自製面膜的方法，使用一周後發現皮膚變亮，泛紅減少，青春痘也開始消失，便有了自行生產護膚產品的想法，希望幫助擁有同樣問題的朋友。

2020年4月進行一番調查後，希安娜認為，最好的方法就是創立自己的品牌。她的母親桑雅（Sonja）提到，希安娜提出創業的念頭時，她起初覺得不妙，「聽起來像一場即將來臨的災難」，但也稱讚女兒有堅持不懈的精神，很有學習熱忱。

事實證明，希安娜年紀輕輕就很有生意頭腦，也自行找上國內生產商，2021年5月正式推出Tweeny Skin品牌，售價122美金（約新台幣3398元）的基本護膚套組在24小時內全數售罄，一天進帳逾6000美金（約新台幣16.7萬元）。

雪梨去年因疫情封城4個月，希安娜卻因禍得福，因為她有更多時間在家工作，推出主打青少年族群的洗面乳、保濕霜、痘痘貼等產品，目前為止收入最高的是去年11月，銷售額超過4萬美元（約新台幣111萬元），目標是月入超過6位數，力拚在實體店面上架，「我很難擠出時間，但我會想辦法做到，因為我真心熱愛我所做的事。」

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