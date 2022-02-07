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90後年輕人遠赴大理創業　難敵疫情考驗「年後要回北京找工作」

▲大理,洱海。（圖／CFP）

▲遊客在雲南大理古城前拍照留念。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

雲南大理一直是大陸年輕人及遊客心神嚮往的景點和生活居處，吸引著不少人放棄原先的工作，到此地創業，過著理想中的生活。不過，受疫情影響，大理旅遊業總收入比疫情前減少超五成，不僅大理原有商戶尋求轉型，部分到此地創業的年輕人甚至得被迫選擇回家找工作，才能維持生計。

▲雲南大理。（圖／翻攝時代財經）

▲大理旅遊業難敵疫情，部分商舖出現轉讓或低價招租現象。（圖／翻攝時代財經）

《時代財經》報導，目前，大理旅遊業雖在逐漸復蘇，但受多地疫情反復影響，還遠達不到往年春節期間的旺季境況。春節期間，大理古城裡的不少商鋪出現轉讓情況，還有房租到期的商家直接清退後關店。曾經炙手可熱的主幹道、酒吧街店鋪老闆不少選擇低價招租，而一些辭職來大理開店、開客棧的老闆們也被迫選擇回去上班。

客棧老闆小王表示，「疫情前的春節期間的海景房（洱海）1個月前就能訂完，價格貴的都是2000多一間，現在普通房間打折銷售還住不滿。」來自浙江杭州的90後年輕人小方則提到，普通房間價格可能只有之前的三分之一左右，好一點房間價格差不多是二分之一，「實在經營不下去了，基本每個月都是虧錢。春節後我準備把客棧低價轉讓出去，回杭州上班。」

從北京辭職到大理經營手工飾品店的小趙則遇到同樣處境，小趙表示，當初受不了「996」的工作強度，和兩個朋友相約來大理開店，現在兩個朋友都回去了，「等房租到期就準備回去重新找工作。」

▲大理,洱海。（圖／CFP）

▲洱海美景是旅客駐足留念的勝地。（圖／CFP）

至於本地商舖則是得面臨轉型問題，不少業者透過「直播帶貨」的方式吸引遊客，藉此補貼收入。也有餐飲店業者將客群調整為吸引本地人，推出本地人可以接受的經濟套餐，以求薄利多銷。

據大理州文旅局數據顯示，大理白族自治州2019年共接待海內外遊客5300萬人次，旅遊業總收入941.9億元（人民幣，下同）；2020年，接待旅遊者3921.2萬人次，旅遊業總收入604.6億元；2021年，接待旅遊者4451.82萬人次，旅遊業總收入539.48億元，總收入僅佔2019年的57.28%。

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