正妹被男友丟「鹽酸浴缸」屍骨無存　爸媽目睹崩潰：只剩一隻腳

▲女子遺體被浸泡在酸浴中溶解，全身只剩一隻腳。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲19歲女子阿米娜(Aminah Hayat)被人發現陳屍在浴缸中，遺體遭鹽酸溶解屍骨無存，由於全身只剩下一隻腳，讓爸媽甚至無法為她舉行傳統葬禮悲痛欲絕，警方後來逮捕其男友梅拉吉(Meraj Zafar)，認為他就是殺害阿米娜的頭號嫌疑犯。

來自孟加拉的阿米娜，上月30日下午4時30分被人發現陳屍在雪梨的公寓中，全身被化學腐蝕液體溶解到只有一隻腳，由於死亡時間已經超過24小時，法醫判斷案發時間可能是29日中午12時至下午5時。

死者41歲父親哈亞特(Abu Hayat)與39歲母親阿克特(Mahafuzer Akter)表示，遺體只剩下一隻腳，他們再也看不到女兒美麗的臉孔，也無法依孟加拉傳統舉行喪禮，讓親友前來瞻仰遺容。

親戚表示，阿米娜是一名孝順的好學生，原本每周都會帶爸媽出遊，然而結交男友梅拉吉後卻變了一個人，至少6個月沒與家人聯絡，對於當地媒體指出，阿米娜已與梅拉吉私訂終身的傳聞，爸媽聽聞後則不願意相信。

涉嫌重大的梅拉吉已被逮捕，保釋要求遭到法院拒絕，目前關押在監獄中等候開庭，辯護律師拒絕對外提供相關案情，也不願回應梅拉吉是否已與阿米娜結婚的消息，本案預計於4月5日開庭審理。