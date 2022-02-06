立陶宛外長：台灣代表處不更名　將會澳洲官員談中國脅迫

▲ 藍斯柏吉斯將先後出訪新加坡及澳洲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）6日起出訪新加坡及澳洲，開拓亞洲及大洋洲市場。他在到訪前夕向澳媒透露，此行將與澳洲官員討論中國脅迫及貿易制裁，同時強調不會更改台灣駐立代表處的名稱。澳媒指出，面對中國施壓，立陶宛和澳洲一樣，決定不向北京讓步。

藍斯柏吉斯接受《澳洲金融評論報》專訪說明，去年9月在紐約聯合國大會上與澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）會面，當時雖僅短暫接觸，但馬上就意識到「我們有很多事要談，針對我們的議程有許多必須分享的訊息」，因此很快就決定出訪。

他表示，此次會議將聚焦中國威逼與貿易制裁，針對雙方的應對方法交換意見，並討論從中學到什麼，如何走出困境並變得更強大，以及如何互助，「這會非常有益。儘管我們在地理上相距甚遠，卻有相似的經驗。」

報導提到，台灣駐立代表處風波引來北京對立陶宛毫不留情地反擊，但在美國及部分東歐國家支持，以及台灣財政援助下，立陶宛與澳洲一樣，決定不向中國讓步。藍斯柏吉斯表示，「我們堅信，其他國家不該以脅迫手段迫使他國改變其外交政策決定，無論是經濟脅迫或是其他手段。」

據傳美國及立陶宛正尋找平息北京怒火的方法，可能更改台灣代表處名稱。藍斯柏吉斯對此重申，立陶宛無論如何都不打算更名，「他們的正式名稱不會改變。政府堅守已達成的協議。」

立陶宛部分民眾對政府做法持疑，最近一項民調顯示，僅13%民眾對政府兩岸政策持正面看法，21%持負面看法，37%則是非常負面。藍斯柏吉斯坦言，達成共識需要時間，但在國際舞台上，立陶宛的立場贏得不少青睞，包括華府及澳洲，「有許多國家、政治人物和記者希望他們的國家能說出立陶宛正傳達的某些話。我相信我們並不孤單，且這種信念只會越來越強。我們只是碰巧在對的地方和對的時間點，說出在當下頗為重要的話。」