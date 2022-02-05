立陶宛鎖定亞太！推動供應鏈多元化　外長出訪亞太國家曝光

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦4日專電

立陶宛外交部今天表示，外長藍斯柏吉斯將於6至10日訪問新加坡與澳洲，為立陶宛在「進步且穩定」的亞洲與大洋洲市場開拓新機會、落實供應鏈多元化戰略，並深化與這兩國的政治經貿關係。

立陶宛外交部指出，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在澳洲將與外長潘恩（Marise Payne）、國防部長杜登（Peter Dutton）及參議員會面。

新加坡是藍斯柏吉斯的第一站，他將與外長維文（Vivian Balakrishnan）以及經濟發展局、太空科技與工業署等單位首長會面，並拜會新加坡工商聯合總會、南洋理工大學。

在澳洲首都坎培拉（Canberra），除了與當地政要會面，藍斯柏吉斯還將出席去年11月開始運作的立陶宛大使館開幕式，以及在智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）和全國記者俱樂部（National Press Club）的活動。

根據澳洲全國記者俱樂部的公告，藍斯柏吉斯將在10日發表演說，主題為「以規則為基礎的世界秩序遭攻擊：以烏克蘭及台灣為例」。

另外，藍斯柏吉斯將在墨爾本（Melbourne）與企業界代表會面，並參與促進雙邊資訊安全合作的「澳洲立陶宛網際網絡」（Australian-Lithuanian Cyber Network）啟動儀式。

2020年底上任的立陶宛現任政府積極發展與印太區域的關係，去年已在澳洲、南韓新設大使館，預計今年在新加坡也將有大使館設立，規畫在台北開設的經貿代表處則可望於春季開始運作。