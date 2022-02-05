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2022猴對上牛　蔡上機稱蔡英文「登峰造極」卻用4字形容朱立倫

▲▼朱立倫、蔡英文。（組合圖／記者季相儒、李毓康攝）

▲朱立倫、蔡英文。（組合圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

農曆新年到，未來新的一年各政黨重要領袖運勢備受關注，命理師蔡上機接受《ETtoday東森新媒體》訪問時預測，2022年將是「猴對上牛」的一年，屬猴的總統蔡英文運勢「登峰造極」，可望率領民進黨在年底地方選舉搶得先機，至於屬牛的國民黨主席朱立倫恐面對黨內軍閥割據，運勢屬於「欲振乏力」，若國民黨再不團結爭自強，將會牽動2024總統選戰情勢，繼續在野8年。

為解析藍綠政治人物新年度流年運勢，《ETtoday東森新媒體》在農曆春節前訪問蔡上機，點評包括蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、朱立倫、新北市長侯友宜、高雄市前市長韓國瑜等人的新年運勢，已於本周陸續刊登。

對於2022年底即將到來的九合一選舉，蔡上機指出，哪個政黨大獲全勝，就形同在2024總統大位及執政權競爭取得領先地位，而藍綠兩黨的黨運，可由兩黨黨主席的紫微及生肖略知一二。

蔡上機表示，民進黨主席蔡英文生於民國45年，生肖屬猴，在度過2021年5月的疫情執政危機後，來到2022年，是綠色二度執政以來，前所未有的好，運勢可以說是登峰造極，抵達頂點，蔡政府無論是經濟、科技、醫療保健、外交、軍事、民生幸福6大指數將全面大提升，台灣地位也受到國際的矚目和重視。

蔡上機並指，2022年全球疫情再起，國際旅遊市場仍受限縮，台灣的消費經濟，有機會挹注在國內的內需市場，出現報復性的消費，刺激低迷的民生庶民經濟，解開國內消費市場的危急，民生庶民經濟開始出現明顯可見的復甦，甚至出現後疫情搶錢大作戰的商機，尤其是下半年。

他表示，由於蔡英文執政天命好，國運昌隆，經濟復甦，自然歸功於綠色執政，也加持助化民進黨贏可得2022六都縣市長九合一的選舉，政治版圖更勝於2018年。

至於領導國民黨的朱立倫方面，蔡上機表示，朱立倫生於民國50年，生肖屬牛，2022年的黨運及生肖運勢，恐都走進欲振乏力的谷底，且2022年國民黨內恐現軍閥割據的局面，各大山頭林立，各有勢力地盤及政治作為及主張，國民黨內形成5種藍「戰鬥藍、主席藍、韓粉藍、民意藍、經濟藍」割據國民黨，這猶如在凌遲國民黨，對國民黨五馬分屍。

蔡上機預測，2022年對國民黨來說，將是其在台灣以來，最式微的一年，因而，2022年六都縣市長九合一的選舉，恐面臨敗選，政治版圖比2018年還更縮水，黨主席也恐為敗選負責而下臺，所以現在國民黨主席的位置，可以說是一個替罪羔羊的爛位置，「朱在此時任黨主席，猶如飛蛾撲火，這也讓朱陷入離2024的距離，更為遙不可及！」

蔡上機表示，2022六都縣市長九合一選舉這一戰，藍綠政治版圖的消長，更是牽動2024的總統大位，如果國民黨再不爭氣，同心團結自強，改造黨路線，吸取多數民心的話，2022不僅是陷入五馬分屍的困境，2024恐得又再野8年，拱手讓綠色繼續執政，由接班的副總統賴清德主政8年。

▼命理老師蔡上機專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲命理老師蔡上機專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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