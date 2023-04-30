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民進黨辦高中國際知識競賽　全台500位學生報名

▲▼民進黨「全國高中職國際知識競賽」初賽 全國500位學生共襄盛舉。（圖／民進黨提供）

▲民進黨舉辦「全國高中職國際知識競賽」初賽。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨國際事務部及青年發展部30日舉辦第三屆「全國高中職國際知識競賽」初賽，民進黨發言人、國際部主任謝佩芬表示，今年報名踴躍，共計有75校、179隊、超過500位學生報名參加。

謝佩芬說明，民進黨國際部於2021年首度舉辦此一競賽，去年二度舉辦，連續兩屆以來在參賽學生間留下好口碑，更有許多同學已連續報名挑戰。今年初開始，全台各地的高中職學生、老師、家長陸續來訊向國際部詢問何時開放報名。民進黨的宣傳圖文，以及由竹北市長鄭朝方、立法委員蔡培慧，以及高雄市長陳其邁拍攝的宣傳影片釋出後，更有超過50位立委、議員、網路意見領袖等，主動在社群媒體及個人服務處張貼海報進行宣傳，共襄盛舉。

謝佩芬說，根據內部統計，黨主席賴清德的宣傳影片發布後，學生的詢問度大增，為活動報名激起又一波熱度。影片中，賴清德與謝佩芬共同挑戰國際知識，賴清德展現出輕鬆幽默的一面，拉近與青年學子的距離。賴清德的Line帳號也特別製作國際知識互動小遊戲，讓民眾看見民進黨對培養年輕一代國際人才的重視。

今年第三度舉辦此一競賽，報名狀況以北部地區最為熱烈，總計35校、80隊、約240位學生報名；中部地區原本預計招收40隊，最後有43隊報名，超額錄取。南部的高雄中學共有20隊報名，拔得頭籌，北部的薇閣中學則有13隊報名，熱烈響應。

今年報名的一大突破為參賽學生來源比以往更加多元，本島19個縣市中，共有17個縣市有學生報名，且首度有與高中職同年級的五專生參加，包括台中科大五專部、台北商業大學五專部，另外還有非學型態實驗教育的學生組隊參加。而高職學生的報名隊數更勝以往，松山工農、淡水商工、能仁家商、上騰工商等都有學生報名。另外，歐洲、康橋等國際學校也有同學組隊參加。

謝佩芬說，今年的報名隊伍和前兩年一樣充滿創意，有許多讓人印象深刻的隊名，有使用政治梗的「忠實柯學家」、「侯嘍友宜」「信賴對不隊」；來自嘉義市嘉華高中的學生更延續去年的取名特色，一口氣報名了「金你太美」、「金光閃閃」、「金色傳說」、「金奇三超人」的系列隊名，讓人期待四支隊伍都能晉級決賽。另外，雄中有隊伍取名「建中都不對」，隔空嗆聲意味濃厚。

謝佩芬說，去年一路晉級到決賽，最後勇奪季軍的明道中學「SWUIMD」原班人馬再次參戰，改名「總匯三明治」。去年取得殿軍佳績的高雄中學「GonDanDioDanGonDanGonDonGonDan」則加入一名新血，改名「綠色監獄」，兩隊都準備今年再度挑戰冠軍，為比賽增添看點。

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