馬英九稱「兩岸互不隸屬」違憲　民進黨：附和中共打臉自己

▲前總統馬英九日前出席希臘第八屆德爾菲經濟論壇。（資料照／馬英九辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對前總統馬英九批評「兩岸互不隸屬」違憲，民主進步黨30日回應表示，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」既是客觀事實，也是台海現狀，是台灣共識，也是國際認知，包括馬英九本人也曾在2003年公開講過，如今根本是自我矛盾，為了附和中共當局「一中原則」不惜打臉自己，還在國際場合檢討台灣與執政黨，再次對國際傳達最錯誤訊息。

民進黨指出，歷任政府都主張「兩岸互不隸屬」，不僅李登輝提過、連戰、蘇起，甚至馬英九本人及其兩任陸委會主委通通都說過。2003年馬英九擔任國民黨副主席時就曾公開表示，「中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」，馬政府時期的陸委會主委賴幸媛、夏立言也都公開說過，「兩岸互不隸屬是政治現狀」。民進黨質疑，就算馬前總統忘了過去自己的政黨在執政時是如何主張，但總不會連自己說過的話都毫無印象吧？

民進黨批評，馬前總統如今反過來用自己曾經也說過的主張來指責他人，等同是「今日馬英九，打臉昨日馬總統」！馬前總統以「違憲」來混淆「兩岸互不隸屬」的事實，漠視中華民國台灣憲政歷史的演變，實令人感到不可思議。

民進黨並指出，根據近期的民調，超過七成八（78.6%）的民眾認同「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀，更有高達八成五（85.1%）贊同台灣的未來由台灣2,300萬人決定。顯示馬前總統的說法不僅完全不符客觀事實，也跟台灣主流民意背道而馳。

民進黨強調，台灣絕對不是所謂「中國神聖不可分割的一部分」，國家的主權不容侵犯，中華民國台灣的前途必須由兩千三百萬人民決定。馬英九身為中華民國前總統，卻一再配合中共當局演出、杜撰歷史，甚至不惜打臉過去的自己，令人遺憾，相信多數台灣民眾也無法苟同馬前總統的相關論述。